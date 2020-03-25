〈每日外資外匯觀點〉疫情還未度過最糟時刻 美元為王難撼動

美國聯準會週一祭出無限量 QE 購債，週二美國 Markit 製造業和服務業 PMI 表現不佳，儘管美股強勢反彈，道瓊指數上漲 8%，但美元指數連續兩天回檔，週三亞洲盤交易時間進一步跌到 101.5775 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國 Markit 服務業 PMI 降至 39.1，創下歷史新低，IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，服務業受到疫情的衝擊尤其嚴重，餐館、酒吧和酒店等首當其衝，而旅遊和旅遊業則受到重創，並示警美國經濟可能已經陷入衰退。

Williamson 指出，美國 3 月採購經理人指數顯示，折合成年率，美國 GDP 下降了大約 5%，而且因疫情而封鎖和關閉的企業愈來愈多，意味著第二季 GDP 下降幅度可能比預期大得多。

Capital Economics 助理經濟學家 Oliver Allen 在報告中指出，雖然大多數貨幣兌美元最終會反彈收復先前大部分失地，但在疫情還未度過最糟時期之前，明確漲勢不會成形。

美國刺激方案即將通過，聯準會無限量購債，高盛表示，隨着資金壓力可能有所緩解，焦點將可能轉移至聯準會資產負債表擴張的規模、發達經濟體財政赤字增加以及歐盟的可持續性問題上。

澳盛銀行研究部主管 Khoon Goh 認為，儘管美元短期進行整理，但若歐洲央行和日本央行也宣布更多寬鬆措施，短期內美元指數有望升至 105，重回 2002 年底的高點。

高盛分析師認為，在美國政府寬鬆政策下，投資者對疫情衝擊的擔憂將降低，目前可能處於轉折點，如同 2008 年 11 月，「恐懼」驅動的購買將開始主導流動性驅動的賣壓。

此外，全球市場正面臨一個簡單但嚴重的問題，美元荒造成沒有足夠的美元來執行交易，而這也正是貿易加權美元指數上週上漲超過 4% 的原因。