〈能源盤後〉美刺激方案助長樂觀情緒 原油逆轉收高

週三 (25 日) 交易，原油期貨價格扭轉稍早跌勢而收高，係因投資人樂觀期待美國國會通過一項 2 兆美元的紓困刺激方案，有助於安撫市場憂慮，平定市場因沙俄價格戰而供應量增長的擔憂。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，對創紀錄的刺激措施的樂觀情緒拉高了原油價格。

原油正試圖平衡武漢肺炎對需求造成的嚴重破壞，「但原油需求大激增的階段要到了，加上歷史低點的利率和將出台的刺激措施，以及煉油廠運行率和資本支出調降。如果撇開近期不看，金價非常看漲。」

庫存報告

EIA 週三公布，美國原油庫存上週增加幅度低於預期，但已連續 9 週增加。另外，該報告也顯示汽油每週供應量大幅下降，有助於推升燃料價格。

總部位於維也納的諮詢公司 JBC Energy 的分析師報告預計，在基本情況下，在 4 月和 5 月期間，原油供應過剩約 2000 萬桶 / 日。

上週 (3/20 止) 美國原油庫存增加了 160 萬桶，雖然連續 9 週上升，但遜於 S&P Global Platts 分析師預期的 250 萬桶 / 日。API 週二公布上週原油庫存下降 125 萬桶。

EIA 數據也顯示，上週汽油庫存下降 150 萬桶、蒸餾油庫存下降 70 萬桶。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週 汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油庫存下降 160 萬桶。

EIA 數據顯示，上週美國汽油產量自前週的 997 萬桶下降至 896 萬桶 / 日。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 48 美分或 2% 以上，收每桶 24.49 美元。盤中低點達 22.91 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 24 美分或 0.9% 以上，收每桶 27.39 美元。

美沙俄角力

美國刺激方案和《華爾街日報》的消息令黃金找到支撐力。《華爾街日報》報導，美國計畫施壓沙烏地阿拉伯，以期壓抑沙國排定的增產行程表。

Tyche Capital Advisors 總監 Tariq Zahir 表示，美國打算敦促沙國「不要盡全力增產那麼多」，投資者均拭目以待。

然而 Zahir 認為，即使美國施壓，沙國可能還是會增產，讓未來幾週的油價下降至 20 美元或更低的水準。「屆時將看到俄國返回談判桌，但俄國普丁不會想示弱。我們也覺得，必須到油價跌至十多美元且延續幾週後，俄國才會返回談判桌。」

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格上漲 23.2%，收每加侖 54.68 美分。

汽油在週一重挫至 2005 年以來最低收盤價後，已經連 2 日上漲。