〈能源盤後〉盼國會批准大規模刺激措施 美沙有意聯盟 原油連2漲

週二 (25 日) 交易，原油期貨價格連續第二日上漲，係因 Fed 公布創歷史的貨幣刺激措施，且投資者樂觀期待國會批准大規模財政刺激方案。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「因為美國 Fed 將支撐市場，允諾無限制採購國債，還有其他行動來確保當前環境有足夠的流動性與信貸，所以原油綜合產品走勢增強。」

Fed 週一宣布將無限量收購公債和抵押貸款證券，以支撐金融市場正常運作。與此同時，雖然國會持續爭論一項大型刺激計劃的細節，但投資者仍樂觀預期國會將批准。

Fraser 在每日報告中提到，「雖然需求端持續掙扎，但供應端浮現了一些有支撐力的消息，美國公開考慮與沙烏地阿拉伯進行某種形式的合作，以期提高原油價格。」

據彭博社報導，美國能源部長 Dan Brouillette 表示，為穩定價格，正在考慮建立美國與沙烏地阿拉伯的石油聯盟。

Fraser 表示，原油任何長期價格復甦的道路「都將圍繞全球原油需求回彈的程度，因為防疫需求導致交通燃料需求面臨創紀錄的大削減。主要煉油商已經減少全球營運，因為一般利潤豐厚的產品 (如飛機燃料和汽油) 如今在許多情況下都呈現負利潤。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 65 美分或 2.8% 以上，收每桶 24.01 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 12 美分或 0.4% 以上，收每桶 27.15 美元。

儘管週二大漲，分析師對原油是否能持續回彈仍抱持懷疑態度，因原油正面臨全球因武漢肺炎大流行而需求大量削減，同時又因沙俄價格戰而供應量預計大增。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 表示，「石油市場上這種好心情能持續多久令人高度懷疑，不只因為需求方面每天都有壞消息傳出，也沙俄間史無前例的價格戰也持續沸騰，儘管目前需求疲弱也是史無前例的巨大。」

他認為，長期支撐油價的辦法就是移除過剩的產能，而這過程正在進行中。

「無論是國營石油公司、大型國際能源公司，或者美國頁岩油公司，這些企業都將得大規模縮減投資。美國頁岩油公司上週已經大量縮減探鑽活動，油鑽機數量減少了 19 台，降至 664 台，貼近 1 月觸及的 3 年低點水準。」Weinberg 說。

與此同時，美國國會 2 度未能就一項約莫 2 兆美元的武漢肺炎紓困方案達持協議，但週二持續協商，華爾街對救助計劃抱有希望，這也令週二美股飆漲。

IHS 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「股市的復甦是否能持續下去，還要觀察，但武漢肺炎確診人數尚未達頂峰，全國大部分地區尚未出現最糟糕的狀況，因此需求遭破壞的程度仍然未知。」

「風險依然存在，WTI 可能跌破 20 美元。」原油期貨價格目前仍處於 18 年低點，WTI 原油期貨價格上週三收 20.37 美元，為 2002 年 2 月以來最低收盤價。

Steeves 認為，如果危機更長久的延續下去，油價恐怕崩跌至 1998 年低點 10.65 美元。

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格上漲 7.8%，收每加侖 44.37 美分。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 6.3%，收每加侖 1.0803 美元。本週跌幅 11.5%。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.2%，收每百萬 Btu 1.653 美元。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週 (3/20 止) 原油庫存增加 250 萬桶、汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油庫存下降 160 萬桶。