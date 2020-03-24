〈群益期貨〉金融市場的雙危機，流動性、油價跌看似穩定了

電話那頭客戶問為什麼美股下跌，VIX 卻是下跌，沒聽錯，這就是昨天美股期權市場的行情變化，已經很久沒看到這種現象了，似乎在暗示著市場要逐漸回復穩定了。

近期影響美股的兩大風險因素：流動性（因新冠肺炎影響）與油價下跌，但自從上上週聯準會緊急釋放流動性及大舉降息後，扭轉了股 & 債、股 & 金、日圓 & 日股等同時走跌的情況，這幾天黃金、債券轉強算是流動性風險下降的佐證，另外，新興市場原本補跌的走勢也逐漸趨於穩定。

週一 (3/23) 美國聯準會宣佈無限期、無限量的量化寬鬆政策，購債範圍從政府機構債擴大到企業公司債、市政債，並擔保貸款債券都可以順利發行，保證融資管道暢通，貨幣上算是傾全力出動。

財政政策上，美國參議院第三輪緊急經濟救助計劃再次投票遇阻，但看起來似乎是共和黨、民主黨兩黨在互搶功勞。共和黨 1.2 兆美元的振興經濟方案三輪投票雖遇阻，但民主黨卻提議總額為 2.5 兆美元刺激方案，要為個人提供 1,500 美元支票，比共和黨的白宮版本還要大方！所以預期振興經濟方案最終仍會過關，版本可能是介於 1.2~2.5 兆美元之間，算是兩黨共同努力的成果，因此通過振興經濟方案應該只是時間上的問題。

目前貨幣、財政雙管齊下，既可舒緩流動性危機，也可由政府帶動以避免經濟停滯成長，初步已如預期為市場帶來穩定效果，尤其是政府充當最後的信用者有助於解決企業的信用危機，如此企業可以獲得更長的喘息時間；再加上川普派出 Coates 前往沙特，全球原油市場目前正處於關鍵時刻，若油價回穩，也對金融市場有正面的助益。

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