泰國央行維持利率不變 預估今年GDP衰退5.3%

泰國央行週三 (25 日) 召開利率會議，並宣佈維持基準利率不變，但為了對抗武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟所造成的衝擊，泰國央行先前已於上週五 (20 日) 緊急召開會議，並調降利率 1 碼至 0.75%，為歷史低點。

在週三 (25 日) 召開的利率會議中，有 4 名委員支持維持利率不變，而有 2 名委員支持利息調降。

出口及觀光業為支持泰國經濟成長的主要動能，但也是在武漢疫情中受創最嚴重的產業，泰國央行預估今年 GDP 將會衰退 5.3%，較先前所預估的增長 2.8% 大幅下滑。

泰國央行 MPC 秘書 Titanun Mallikamas 表示，央行將會持續關注市場動態及泰銖匯率，並在必要時進一步調降利息。

另外，Mallikamas 亦指出，受到疫情的打擊，泰國的經濟將會嚴重衰退，且須等到 2021 年才有望恢復。

央行宣佈維持利率不變後，泰銖兌美元匯價下滑 0.3%，泰國股市則應聲上揚。於週三 (25 日) 台北時間下午 17 時許，泰國 SET 指數上漲 52.48 點或 5.08%，達 1086.32 點。

泰國 SET 指數日 k 線圖

為了對抗疫情的衝擊，世界各國央行紛紛採取調降利率、以及擴大流動性等措施。在泰國央行調降基準利率至歷史低點 0.75% 後，經通膨調整的實質利率已接近為零，因此，未來央行採取降息政策的空間亦較為受限。

亞太各國實質利率 (圖：Bloomberg)

為了防止疫情的擴散，泰國總理已宣佈全國自週四 (26 日) 起，將進入為期 1 個月的緊急狀態，另外，泰國政府已於週二 (24 日) 通過規模達 36 億美元的財政刺激政策，並針對部份在疫情中受到影響的勞工，將發放總規模達 13.7 億美元的現金。

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