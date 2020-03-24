調查：中國經濟尚未復甦 第1季GDP可能萎縮10%

根據《中國褐皮書》針對企業的季度調查報告，中國在 3 月的初期表現，並沒有從 1-2 月份的災難中復甦多少，今年第 1 季 GDP 恐將出現萎縮 10%-11% 的糟糕成績。

CBB International 每季針對 3300 多家中國企業進行調查，發布《中國褐皮書》，這家公司週二 (24 日) 發布的早期調查報告顯示，今年第 1 季的主要指標，已經降至調查以來近 10 年的最低水準。

報告稱，雖然到 3 月中旬，大部分的行業已經重新復工，但未改變持續惡化的結果。以全國的表現來看，本季的營收指數來到 - 26，利潤指數為 - 22，均呈現暴跌。

報告指出，第 1 季中所有行業的表現都在下滑，尤其是零售業，營收和利潤均同步大降。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情自去年 12 月出現後，已經在中國造成 3200 多人死亡，迫使中國政府在今年 1、2 月實施大規模封城及限制旅行措施，造成經濟上的重創，以及全球經濟衰退的擔憂。

過去兩週的官方數據顯示，中國大型的企業及主要產業，復工程度已達到接近 80-90%，但是中小企業的復工情況較差，只達到 60% 以上。

報告稱，中國本季 GDP 可能萎縮 10%-11%，這並非不合理的推測，任何復甦不僅取決於國內的韌性，還受制於政府無法掌控的因素。加上目前出現外部需求的衝擊，投資人可能會嚴重高估中國的復甦程度。

《中國褐皮書》高層 Shehzad Qazi 表示，3 月經濟收縮的情況甚至可能高於 2 月，勞動力供應短缺狀況惡化，招聘人數仍在下降。重返工作崗位並不意味著恢復增長，至少現在並未出現。