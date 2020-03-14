群益董座：台股定期定額進場正逢時 投資5年勝率百分百

武漢肺炎疫情蔓延，引發全球股市大地震，產油國大打價格戰，也使得油價崩跌更使得行情雪上加霜，台股上週亦敵不過美股大跌拖累而回檔修正，單周就暴跌 1192 點，收在 10128.87 點，不過，美股周五出現強彈衝出史上最強單日漲幅，對於台股後市，群益投信董事長賴政昇表示，台股投資時點浮現，以定期定額方式投資台股基金，短、中、長期取得的報酬率和勝率俱佳，根據歷史統計，在台股處波段低位時，定期定額投資 5 年，勝率達百分百。

近日包括投信投顧公會和券商公會兩大工會理事長以及證券、投信業董座紛紛出來信心喊話，呼籲投資人無須過於悲觀。賴政昇表示，近期在國際股市連續回檔之下，台股亦震盪劇烈，卻也使得投資時點浮現，特別是台股不僅是台灣投資人最為熟悉的市場，具被高現金殖利率優勢，在全球科技創新浪潮中也扮演舉足輕重角色，成長力十足，因此近期回檔反而為中長期投資製造出好買點。

賴政昇認為，理性來看，台灣防疫成果獲國際肯定，因此，近期台股表現相較國際股市也相對抗跌，加上台股現金殖利率水準於主要股市中名列前茅，對於國際資金極具吸引力，再者，疫情雖然短期為市場帶來衝擊，但長線大循環並未因此終結，反而為未來建構更強勁回溫的可能性，因此對於台股中長期表現無須過於悲觀，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機。

賴政昇表示，根據歷史統計，在台股處波段低位時以定期定額方式投資台股基金，短、中、長期取得的報酬率和勝率俱佳，建議投資人可趁勢以台股基金布局，抓緊近在身邊的投資契機。

賴政昇認為，對一般投資人而言，定期定額台股基金便是最為簡單方便投資台股的方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，亦有助分散風險、平均成本，且根據過往 20 年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後 1 年、後 3 年平均報酬率近 8%、15%，勝率都有 8 成，若投資時間拉長至 5 年，平均報酬率更達 3 成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情，又能取得不錯回報的投資工具。

賴政昇指出，台股產業競爭力很強，在當前全球主流創新趨勢如：5G、電動車、物聯網等相關供應鏈中都扮演重要角色，如受惠 5G 應用的功率放大器、各世代晶片、散射元件等等，抑或是與電動車產業相關的鋰電池、隔離膜。

不僅如此，台股投資題材豐富也是台股優勢之一，即使在疫情干擾之下，依舊能在台股中找到合適的投資標的，如因疫情而受惠的宅經濟概念股，如電競、遊戲機相關，以及與遠端視訊會議和線上教學相關的雲端運算和資料中心個股，顯示在不同趨勢和市況之下，台股基金都能靈活調整因應為宜，台股是值得長期投資的績優市場，現階段以定期定額進場正逢時。