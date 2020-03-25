股票遭套牢別急拋售 股價回檔贈與可節稅

肺炎疫情引爆全球股災，台股今年以來大跌逾 2 成，不少投資人深陷套牢窘境，會計師表示，高資產族在台股回檔之際，可將股票轉移給子女，有助節省贈與節稅。

台股今 (25) 日在美股大漲激勵下開高走高，盤中跳空大漲逾 400 點，站回 9600 點，回顧今年以來，台股受疫情衝擊，從「萬二」一路跳水，低點一度下探 8600 點附近震盪，跌幅達 2 成以上。

資誠聯合會計師事務所洪連盛表示，台股 1 月底以來受疫情蔓延影響回檔，但對高資產族來說，股票回檔也是贈與子女的好時機，原因在於，上市櫃股票的贈與課稅基礎是以當日收盤價計算，興櫃股票則以贈與當天的加權平均成交價計算，換言之，在股市低檔時贈與反而有助於節稅。

洪連盛進一步指出，如果贈與上市櫃的私募股票，贈與稅計價方式則有兩種方式可選，包括：一、以繼承日、贈與日當天的同種類公開發行股票收盤價，二、以當天往前推算一個月的各日收盤價平均計算，兩者擇低報稅。

儘管股價低迷時辦理股票贈與有助於節稅，但洪連盛也提醒，父母將股票贈與子女時雖有 220 萬元免稅額，但因股票移轉登記時應提示贈與稅免稅或完稅證明書，因此必須先向國稅局辦理股票贈與申報，取得文件後再向證券公司辦理移轉。