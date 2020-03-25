疫情影響延後或分期繳稅資格如何認定？ 財政部公布三大原則

財政部今 (25) 日公布納稅義務人受肺炎疫情影響，申請緩繳或分期徵審三大原則，包括: 符合中央紓困辦法並獲紓困者、企業今年起連續 2 個月平均營業額，較去年下半年或去年同期平均減少 15%；個人連續 2 個月因此放無薪假、減班就可遞件申請。

為降低肺炎疫情衝擊，政府斥資 1000 億元提供產業與個人紓困，在稅負部分，包括產業或個人只要受疫情影響，導致營業額或收入減少而無法在規定期間一次繳納稅款者，都可申請延後一年繳，或申請分期三年 (36 期) 繳。

賦稅署副署長吳蓮英表示，不論企業或個人，只要符合政府紓困辦法者，都可向國稅局申請延期或分期繳納；以企業來說，符合紓困振興條款並獲相關紓困措施者，就可申請延期繳或分期繳稅，而個人如因企業實施無薪假者，同樣具備申請資格。

吳蓮英進一步指出，企業只要自今年 1 月起，連續 2 個月的平均營業額，比去年下半年或去年同期減少 15%；個人遭減班後工作天數不到當月應工作日二分之一，且連續 2 個月，導致無法在規定期間內一次繳清稅款都具備申請資格。

至於哪些稅目可申請延後繳或分期繳，據財政部最新頒布解釋令，包括綜所稅、房地合一稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、奢侈稅、房屋稅、地價稅、牌照稅等 8 類稅目的本稅、利息、滯報金、怠報金與罰鍰都可申請。

至於土地增值稅與遺贈稅，因涉及交易與贈與，與疫情關聯度小，而且按現行規定必須繳清稅款後才能完成相關交易與程序，因此無法申請延後或分期繳納。

賦稅署官員表示，本次稅收緩繳或延後，原則上從寬認定，企業或個人只要申請紓困就能憑相關文件申請分期或緩繳，至於未申請紓困者，可透過檢附文件載明詳細理由並附上文件，由國稅局認定資格。