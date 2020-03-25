打臉川普? 美國防部估疫情還會持續約10週

儘管美國總統川普希望美國企業在 4 月復活節前返回正軌，振興美國經濟，但美國防部官員週二 (24 日) 估計，美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情可能還需要持續至少三個月 (8-12 週)，考驗川普重啟美國經濟的期許。

美國總統川普週二 (24 日) 表示，他希望企業在 4 月 12 日的復活節前恢復正常，讓美國經濟重新開放，好讓遭疫情重創的美國經濟更快回彈。

週二 (24 日) 五角大廈最新確診病例從前一日的 133 人攀升至 177 人，目前五角大廈累計染疫人數來到 321 人。

美國國防部長 Mark Esper 週二 (24 日) 表示，因應疫情的措施至少需要持續「好幾個月」的時間。

無獨有偶，美軍參謀長聯席會議主席米利上將 (General Mark Milley) 也說：「根據我們從中國、香港、南韓等國家的疫情發展研判，我認為美國疫情仍會持續 8、10 至 12 週，約莫三個月的時間，我們將在這期間繼續採取所有防疫措施。」

然而目前距離川普盼美國企業能恢復營運的復活節前僅不到三週。

不認同川普的還有美國美國食品暨藥物管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb，他表示，如紐約州、加州、華盛頓州等疫情重災區，確診人數還至少需要三到四週的時間才能到達頂峰，這還是在樂觀情況下的預估，他警告政府不應該在人數到達頂峰前，解除防疫措施。

美國各州已經相繼發布禁令，下令關閉非必要性的商店，要求民眾待在家中，Gottlieb 認為這些政策成功控制了各州社區傳播的情形，但他承認這也對美國經濟造成毀滅性的衝擊。

Gottlieb 強調接下來政府應考慮採取更有針對性的防疫措施，他補充道：「這是一場長期抗戰，但疫情會結束的，只要我們能抑制住社區傳播，就能擊破病毒的傳染途徑。」

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，美國武漢肺炎累計確診人數突破 5 萬例，死亡病例至少 600 人。