〈房產〉土地與商用不動產Q3交易熱絡 今年成交估將創新高

台北市京華城在 9 月底完成標售，造就 2019 年第 3 季商用不動產成交總額達 621 億元，並創 35 季以來新高，今年前 3 季累積金額 1157 億元，已超越過去 6 年每年單年度交易總額。商仲業者高力國際統計，今年前 3 季累積成交總額已超過 2000 億元，超越過去年 6 年每 1 年交易總額，今年土地、商用不動產全年交易總額，將突破 2011 年統計以來新高。

高力國際調研部董事梁儀盈今 (1) 日表示，今年前 3 季商用不動產累積交易總額達 1157 億元，光前 3 季交易總金額，已超越 2012-2018 年每一年全年交易總額，主要是受京華城及南港世界明珠辦公大樓等 2 大指標交易案衝高，帶動第 3 季整體交易總額上揚。

2019 年季商用不動產單宗最大的交易案為台北市京華城，成交總金額達 372 億元，將零售商場推往本季商用不動產類型的交易首位，占整季比重超過 6 成。

高力國際資本市場及投資服務部執行董事黃正忠強調，今年第 3 季工業不動產包括廠房、廠辦等買氣仍熱絡，本季累計交易金額約 113.4 億元，占整體比重約 18%，商辦交易總額則約 75.1 億元，占比約 12.2%。

2019 年第 3 季買家購買目的主要是投資，包括 REITs、投資或資產管理公司、製造業、金融保險等，投資目的交易金額達 470 億元，買進類型較多元；自用買家則以製造業為主，主要仍是買進商辦及工業不動產。

若進一步觀察壽險業者的投資占比，前 3 季占比僅 1 成，相較過去動輒 3、5 成起跳，今年出現較低的比重，倘若第 4 季壽險業者不積極出手，有可能創至少 9 年來的壽險投資比重新低紀錄。

高力國際董事總經理劉學龍指出，2019 年第 3 季土地主要買家仍是建商，合計買進土地總額約 502 億元，占整季交易比重逾 8 成；至於，買進土地使用分區，逾 400 億元為住宅區土地、商業區土地約 110 億元、工業區土地則約 71 億元，2019 年第 3 季成交土地來源則以一般議價比重高，逾 400 億元、占比逾 66%。