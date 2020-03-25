購屋兩極化 新成屋、36年以上老宅成交分佔鰲頭

國人購屋兩極化，根據聯徵中心 2020 年最新一季屋齡統計資料顯示，國人購屋以新成屋和 36 年以上的老宅數量最多；其中屋齡 3 年內的新成屋、2019 年第四季有 1.39 萬個房貸樣本，平均購買總價 1223.3 萬元的房屋，貸款利率也是最低的 1.62%，在此次央行降息過後房貸利率還有下探空間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售屋轉成屋後通常建商的整批房貸，銀行為爭取業務都能談到不錯的條件，因此貸款成數與平均的貸款利率條件，幾乎都是優於一般的中古屋，尤其是在此次央行降息一碼過後，利率更來到史上新低，都能降低一般屋主的房貸負擔。

至於房貸樣本第二多的則是屋齡 36 年以上的老宅，樣本數約為 7120 件，大概是屋齡 3 年內新成屋的一半。曾敬德指出，主要還是市區的屋齡相對老舊，加上機能最好市區可能缺乏新的大樓可選擇，而公寓產品坪數實在且地段佳，有些民眾也選擇買市中心的老房子，透過裝潢整修也能提升居住的質感。

尤其是在台北市內，老房子土地價值高，房價也相對保值，因此銀行在估價時對於老房子也願意給予較佳的條件，購屋人條件正常的狀況下，不管是貸款利率、成數甚至是貸款年限，都與一般大樓產品相近。

以目前各屋齡平均貸款利率 1.62%~1.81% 來看，此次央行降息一碼過後，未來新承作的房貸預估將跌破 1.5%，對於房貸族而言都能夠享受到這次降息的好處。