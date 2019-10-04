〈房產〉全台商用不動產交易活絡 去年以來單筆逾50億元交易達8件

商仲第一太平戴維斯總經理黃瑞楠今 (4) 日表示，全台商用不動產交易在今年前 3 季寫下亮眼成績，全年交易金額連 2 年突破 1000 億元，顯示商用不動產市場正進入下一波循環週期，同時也吸引建商積極投入商用不動產的開發，2018 年以來單筆超過 50 億元交易案達 8 件。

黃瑞楠並強調，市場交易的商用不動產商品中，特別是辦公室與廠辦，從供給面觀察，穩定且充足的新供給，可刺激買方積極進場，有助活絡商用不動產交易，接下來將進入年底交易旺季，隨著產業營收表現各異，資產活化的動能也在增強中。

此外，今年前 3 季低調的保險業，近期頻頻發布不動產投資重大訊息，預期第 4 季商用不動產交易動能充足，全年商用不動產交易金額將寫下歷史新高紀錄。

第一太平戴維斯統計，在京華城 372 億元的交易挹助之下，今年第 3 季單筆交易逾 3 億元大型商用不動產買氣上升並衝高 644 億元，年增 557%，並寫下單季交易金額次高記錄，僅次於 2015 年第 4 季房地合一的過戶潮；前 3 季交易金額合計達 1173 億元，更比去年同期大增 98%，商用不動產買氣熱絡，預期全年交易總額將突破 10 年新高。

同時，強勁的總部化需求以及台灣本土資金充沛，帶動商用不動產市場的巨額交易頻傳，第一太平戴維斯統計，近兩年單筆超過 50 億元之交易即有 8 件，成交金額累計達 993 億元，主要類型為零售商場與辦公大樓，包括第 3 季以 372 億元成交的京華城，台塑集團購入的台北企業總部 (187 億元) 以及桃園台茂購物中心 (130 億元)，都是單筆突破百億元以上的巨額交易；另外陽信銀行、玉山銀行、國票集團與聯強也分別斥資 50 億元以上，在台北市區購入自用總部大樓。巨額交易筆數明顯增加，顯示自用與投資型買方對於商用不動產的信心升溫。

而倉儲物流則是另一個新興的商用不動產需求，前 3 季合計交易金額近 70 億元，自用型買方，例如富邦 MOMO、全聯及全家便利店皆積極購置工業不動產，作為自有倉儲物流；物流倉儲的投資買方以壽險與 REITS 為主，主要看好物倉儲升級的剛性需求、高租金投報率與工業地的長期潛力。