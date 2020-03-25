〈房產〉央行：2月購屋貸款、建築貸款餘額雙創新高

台灣央行今 (25) 日公布 2 月購屋貸款餘額達 7 兆 4558 億元，建築貸款餘額則來到 2 兆 1279 億元，雙雙續創歷史新高，其中，購屋貸款餘額年增 6.45%，建築貸款餘額年增達 14.14%，均較 1 月增幅大，尚未見武漢肺炎疫情對營建市況的影響。

央行官員指出，六都前 2 月累計移轉戶數年增 6.2%，交易量穩定，尚未見疫情的影響，後續有待觀察。

房仲業者永慶房屋則表示，3 月房市逐漸顯現疫情衝擊，預估 3 月交易將較 2 月稍減，第一季全台交易量估 6.3-6.6 萬棟間，比起去年同期約在 - 2%-3% 左右，且因疫情威脅看來至少會持續至第二季，恐加重國內中小企業無薪假、倒閉和歇業等狀況，使民眾購屋能力受限並壓抑購屋信心，第二季房市不容樂觀。

不過，永慶房屋也指出，據內部調查有 32% 消費者認為房地產是最佳資金避險標的，而有 63% 消費者有意願投資房地產收租，其中的 67% 消費者選擇投資住宅型產品，反映房地產物件具保值性、租金收入可提供相對穩定現金流等超低利率環境中的優勢。

而台灣經濟研究院調查，不動產開發商於 329 檔期推案操作趨向保守，且疫情多少影響民眾外出看屋的意願，使 65% 的營建廠商看壞未來半年房市。