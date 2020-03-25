IOC：非洲疫情爆發 促成東京奧運延期

在日本首相安倍晉三和國際奧委會 (IOC) 達成共識後，2020 年東京奧運週二 (24 日) 正式宣告延期，IOC 主席巴赫 (Thomas Bach) 週三 (25 日) 表示，非洲疫情爆發是導致 IOC 最終決定延期的重要因素。

巴赫透露，儘管東奧組委會對於自家的疫情控管深具信心，但上週末數據顯示非洲正處於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發的早期階段，這讓 IOC 不得不重新考慮立場。

巴赫表示，武漢肺炎在非洲擴散的前景令人感到擔憂，尤其非洲國家長期以來身陷貧窮和脆弱的醫療體系，他認為在本次疫情爆發處於一個相當戲劇化的情況下，不僅將影響非洲，甚至會影響整個世界。

IOC 與安倍週二 (24 日) 召開緊急電話會議，就 2020 年東奧延期進行討論，雙方最終達成共識，將東奧賽事延期至 2021 年夏季前舉辦。

延期是繼美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等主要參與國宣布退出的壓力之下所做出的決定。IOC 和東奧組委會在共同聲明中表示，延期是為了保護運動員以及所有參與者的健康安全。

不過，公共衛生專家表示，新冠病毒的傳播軌跡是未知的，因此明年奧運主辦方還是可能面臨同樣問題。

當被問及二度延期或取消的可能性時，巴赫僅強調參與者的安全。他稱：「我們已經確立這項原則，未來也將持續遵循，我們只會在一個安全的環境中舉行賽事。」