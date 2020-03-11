梅克爾：預計將有60%至70%的德國人感染武漢肺炎

據外媒《Summit》報導，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延並在全球肆虐，歐洲地區確診病例持續上升。德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 表示，她預計大約將會有 60% 至 70% 的德國人將感染武漢肺炎，德國共有 8200 萬人，因此相當於約 5300 萬人。

柏林病毒學家 Christian Drosten 的預測數字與梅克爾的預測相呼應，不過 Drosten 也補充表示，這樣的總數可能需要 2 年或更長時間才能達到。

德國衛生部長 Jens Spahn 也表示，如果在歐洲無法在全面擴散前研發出該病毒的疫苗，梅克爾的預測就很可能將成為現實。

迄今為止，德國確診病例數為 1,139 例，其中也 2 例死亡案例，不過德國尚未採取封城等隔離措施。 德國衛生當局表示，人們應避免參加音樂會、俱樂部或足球比賽等，以遏止疾病的傳播。德國首都的劇院、歌劇院和音樂廳的所有的大型活動皆已被取消，禁令期限至 4 月 19 日。德國政府也宣佈計畫撥款 10 億歐元，來應對疫情的爆發，以確保德國衛生當局得到足夠的資金支持。

武漢肺炎疫情在歐洲迅速傳播，已經導致歐洲 27 個國家出現確診案例，某些國家也已經出現了社區傳染的情況。

而歐洲目前已經出現了超過 17000 位的確診病例，其中超過 700 人死亡，其中，義大利是中國境外疫情最嚴重的國家，在本週宣布於全國範圍內進行封鎖，義大利有 10149 人被感染，631 人死亡。