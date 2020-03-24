三星推業界首款多合一電源管理晶片 為TWS耳機帶來更長續航

三星電子在週二 (24 日) 宣布，推出業界首兩款多合一電源管理晶片 (PMIC) MUA01 和 MUB01，主要用於真正無線立體聲 (TWS) 藍芽耳機。

包括蘋果的 AirPods 在內，TWS 耳機的尺寸通常較為緊湊，內部組件並沒有太多的空間，電持續航立往往也要依靠電池盒來補充。

MUA01 和 MUB01 電源管理晶片是為充電盒和耳塞設計的，通過三星的幾種邏輯技術，三星能夠將多達 10 個獨立組件集結單一個晶片組 (MUA01) 中，從而使 PMIC 的空間縮小一半，這些組件包括微控制器單元、放電電路等，緊湊型解決方案可以為電池分配更多空間，以續航時間，並實現更靈活、高效的設計。

三星電子系統 LSI 營銷高級副總裁 Shin Dong-ho 表示：「 TWS 耳機為更多用戶帶來了更高的聆聽體驗，這種趨勢也正在迅速在行動配件市場中擴張，為設備製造商帶來了新的機遇。三星針對 TWS 設備推出了業界首創的多合一電源管理解決方案，將使製造商能夠以更高的靈活性設計新應用。」

MUA01 還是業界首個在單一晶片上支援無線和有線充電的解決方案。對於無線充電，它支持無線電源聯盟 (WPC) 的 Qi 1.2.4 無線電源傳輸接口標準。

MUB01 則專門針對耳機設計，將五個組件集結到單一晶片組中，使晶片面積減少了 50% 省下了一半的空間，使耳機有更多空間來容納更大的電池，延長電池續航。

三星已經啟動了 MUA01 和 MUB01 的量產，並在搭載在三星最近發布的 Galaxy Buds+ TWS 耳機中，為 Galaxy Buds+ 耳機提供更好的續航。