德國1月份工廠訂單增長5.5% 唯疫情恐使增長難以維持

德國聯邦統計局於週五 (6 日) 公佈 1 月份工廠訂單增長率，報 5.5%，創下自 2014 年 7 月以來最大增幅，但由於該數據僅反映了武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發之前的狀況，隨著疫情的擴大，預期德國製造業的景氣復甦亦將難以維持。

德國 1 月份的工廠訂單月增率為 5.5%，較前值 - 2.1% 大幅改善，且優於市場預估值 1.4%。在去年一整年，由於受到中美貿易戰、以及全球景氣不振的影響，導致德國製造業深陷泥沼，而根據最新公佈的數據，顯示製造業景氣逐漸自谷底回升。

德國工廠訂單增長率 (圖：Bloomberg)

其中，1 月份來自海外的訂單大幅成長，而國內訂單需求則較前值衰退，為近 3 個月來首次下滑。

儘管 1 月份的工廠訂單表現優於預期，但由於疫情的蔓延，導致許多企業面臨生產線中斷、以及出口需求下滑的困境。

德國經濟部表示，隨著企業信心逐漸趨穩，原本預期製造業將有望自谷底回升，但疫情的爆發卻導致產業的風險上升。

中國是德國最大的貿易夥伴，製造業的供應鏈及需求皆高度仰賴中國市場，因此，疫情的擴大預期會將導致海外訂單需求下降。另外，隨著疫情在歐洲日益嚴重，國內的旅館及運輸業者皆受到重創，而原本預計在本週舉行的柏林國際旅展，也因疫情的緣故被迫取消。

為了減輕疫情對於經濟所造成的損害，各國央行紛紛採取降息政策，美國聯準會亦在週二 (3 日) 宣佈緊急降息 2 碼。市場預估，歐洲央行將有可能跟隨其他各國，實施寬鬆貨幣政策。

此外，由於疫情對於中小企業的營運造成壓力，並面臨了現金流不足的問題，市場預期除了降息之外，政府亦將實施紓困貸款、以及財政刺激措施，以協助中小企業渡過難關。

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