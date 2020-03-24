WHO：美國很有可能成為武漢肺炎疫情的爆發中心

鑒於近期美國確診病例急速上升，世界衛生組織 (WHO) 週二 (24 日) 警告，美國很有可能成為下一個武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發中心。

WHO 發言人哈里斯 (Margaret Harris) 在記者會上表示，近日來美國確診病例加速成長，過去 24 小時內，報告數據中有 85% 的確診病例集中在歐洲和美國，其中美國就佔了四成。

當被問及是否認為美國將成為疫情危機中心，哈里斯稱道：「我們可以看到美國病例正在加速成長，疫情爆發的強度持續增強，因此美國確實有成為疫情中心的可能性。」

隨著疫情迅速擴大，如今已有越來越多國家針對人民採取嚴厲限制措施。由於擔心防疫措施導致美國經濟放緩，目前為止，美國總統川普仍拒絕對美國實施全境封鎖，並表示企業很快就會重新開業。

總體來說，全球疫情正在加速蔓延，根據約翰霍普金斯大學統計數據，截至週二 (24 日)，全球累計確診病例來到 39.6 萬例，死亡 1.7 萬例，其中美國累計確診達 4.6 萬例，死亡 591 例，哈里斯預期病例仍持續大幅增加。

儘管死亡人數已逐漸放緩，目前歐洲仍是全球疫情最嚴重的地區，死亡人數已破萬例，義大利又涵蓋其中的 6000 多例。

關於義大利的疫情發展，哈里斯表示在過去兩天內，義大利新增病例和死亡人數已有所減少，他認為義大利還有「一絲希望」，不過目前仍為時尚早。