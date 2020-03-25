台中高總價豪宅抗跌 專家：貨幣寬鬆政策有助市場發展

疫情來勢洶洶，但台中豪宅聚落的保值性仍強。根據實價登錄顯示，「大陸宝格」、「寶輝秋紅谷」、「富邦天空樹」、「「由鉅大恆」等知名建案價格均有撐、每坪站穩 50-60 萬字頭；專家分析，受到中國大陸封城、多數台商在台天數拉長，反而助長 2 月整體交易量成長 30%；雖然 3 月以來以來買方考慮期拉長，但對於降息與貨幣寬鬆的後市政策相對樂觀。



住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，台中豪宅市場在 2 月以來成交量雖然增加，但在價格表現上落差並不大，整體 3 月的銷售狀況，可能要到第二季後才能看出來。

黃權銘表示，觀察台中 3 大豪宅區塊的保值性，首推七期重劃區，應該是台中房市領頭羊，百貨、商辦、企業總部議題加持下，豪宅聚落成形已久，保值性最強，「寶輝秋紅谷」、「寶輝一品花園」、「大陸宝格」等指標案實價登錄每坪站穩 6 字頭。其次為科博館特區，同樣有勤美綠園道、「勤美之森」的百貨、飯店豪宅群聚，在大型綠地設施議題下，保值性也強。

至於台中美術館周邊豪宅，黃權銘表示，這屬於純文教區，發展成熟，相對七期與科博館而言，保值性較弱。「富邦天空樹」在 2018 年左右、最高成交達 7 字頭，但單戶 175 坪、坪數大而影響成交價，如今實價登錄顯示 53 至 59 萬元，價格來到相對支撐點。

觀察台中高總價的預售市場，黃權銘分析，包括寶輝、聯聚、勤美、忠泰等豪宅建商推案全部 6 字頭以上，坪數不再大鳴大放，單戶規劃幾乎都在百坪以下已成趨勢；在央行同步降息、貨幣寬鬆政策下，豪宅市場價格也到達穩定支撐點，因此後市相對樂觀。