大型百貨商城加持  台中新光、SOGO周邊房價年增22%

台中近年大型百貨商城陸續搶進，明顯帶動房市熱度。統計台中 3 大百貨，近兩年周邊 1 公里住宅大樓房價變化，其中西屯區新光三越周邊房價年漲 22%、西區廣三 SOGO 交易量年增 22%，南屯區文心秀泰周邊房價穩定，亦有補漲空間，另外北屯區即將有漢神百貨進駐，房市利多可期。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，大型百貨商城是城市消費力和生活機能的指標，其兼具購物、休閒、娛樂功能，同時帶動區域環境發展，具有吸引人口聚集的誘因，人口紅利將對房市物件相對具有保值或增值的支撐條件。

其中，全台營業額最高的台中新光三越，位處西屯七期燙金地段，周邊土地價格連年攀升，連動周遭房市榮景，其中台中第一高價豪宅「寶輝秋紅谷」，去年寫下單坪 97 萬元的新高紀錄，該案僅距離台中新光三越 600 公尺。據內政部實價顯示，台中新光三越周邊住宅大樓 1 公里房價，107 年平均每坪 35.9 萬元，108 年平均每坪 43.8 萬元，大幅成長 22%。

位於西區的廣三 SOGO 百貨，串聯科博館、草悟道商圈逐步完熟，加上近期綠光計劃、審計新村文創聚落加持，成為台中獨特的藝文特區。依據實價登錄統計，廣三 SOGO 周邊住宅大樓 1 公里房價，107 年平均每坪 28.4 萬元，108 年平均每坪 28.8 萬元，房價年漲 4%、交易量年增 22%，從 106 年 47 筆、107 年 86 筆、108 年 105 筆，連年成長，房市交易熱絡。

位於南屯區的文心秀泰 2018 年開幕後，帶動八期生活圈發展，據實價登錄統計文心秀周邊 1 公里住宅大樓房價穩定，107 年與 108 年，每坪均價皆為 27 萬元，隨著捷運綠線即將通車，軌道經濟效益發酵，將持續吸引人口移入，可望帶動房價穩健上揚。

看好北屯區發展，漢神百貨與中信金攜手打造的「台中洲際娛樂商城」，確定進駐 11 期洲際特區，最快今年底動工，預計 2023 年底、2024 年上半年完工營運。眾多建商看好區域優勢，如 11 期指標建案「洲際 W」廣告看板打出「百貨影城首排」，吸引購屋者目光。中信房屋北屯松竹加盟店經理柯美涵表示，隨著鄰近的 14 期土地接連高價成交，帶動 11 期房價水漲船高，預估未來百貨進駐利多加持，區域生活機能勢必更加完善，對房價具有一定支撐力，榮景可期。