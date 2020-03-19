〈房產〉央行降息房貸利率迎來史上最低 房仲：短期刺激效果有限

台灣央行今 (19) 日召開第一季理監事會議，會中決議調降政策利率 1 碼後，台灣房貸利率將迎來史上最低利率水準，房仲業者指出，國內利率已經處於相當低的水準，再降息對購屋市場可能不會刺激新的需求產生，不過在疫情、股災恐慌氛圍之下，央行降息對信心面仍是相對正面。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，央行此次降息一碼，國內房貸利息可能創史上新低，以房貸降幅跟進六成 0.15% 計算，每 100 萬元購屋貸款，一年可省下的利息大約 1500 元，若貸款 1000 萬元，一年省下的利息也僅有 1.5 萬元，對房市刺激效果有限，但觀察央行的降息對於信心面是相對正面。

曾敬德指出，由於目前房貸利率已經略低於租金報酬率，房貸後續降息之後，買比租划算的現象可能更加明顯，對於台灣房市而言，相對對首購型低總價產品較為有利。

外資商仲瑞普萊坊指出，從利率條件變化分析來看，「降息」已非觸發自住買方進場的單一、主要動機，況且目前還有高房價、高負擔，乃至高跌價風險，因此帶動房市效果極有限。真正需要嚴肅看的是，這次降息所透露的訊息與預期，如：封城、停工、失業、企業倒閉等隱憂，在高度不確定之下，企業主、受薪階級唇亡齒寒，預期收入減少，將緊縮消費，暫緩投資、購屋計畫。

商仲業者強調，目前台灣五大行庫新承做購屋貸款的利率已經很低，只有 1.6%，而且購屋貸款利率壓在 1.7% 附近的超低水準已經將近 4 年，民眾對既有超低利率環境還要降息，其實已經無感。

CBRE 世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，新冠肺炎疫情延燒，全球央行紛紛祭出寬鬆政策，顯示全球景氣下滑風險增高，也間接影響了不動產投資人信心。但在疫情爆發前，台灣市場基本面仍屬穩健，預料整體商用不動產投資需求可望於今年下半年回升，而建商對於位在六都精華地段的土地，將持續展現購買決心。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶也表示，中長期來說，台灣央行降息有助於整體不動產投資需求增長。在台北辦公室空置率處於低點、房東調漲續約租金的情況下，部分本土企業租戶可能因借貸成本降低而萌生置產的念頭。在工業地產市場上，許多國內外製造業者將加速調整生產基地，而低利環境將促使自用型買方轉為積極。

台灣央行於今日召開第一季理監事會議，會中決議調降政策利率 1 碼，以協助企業正常營運並營造穩定的金融環境。重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別降至 1.125%、1.5% 及 3.375%，為央行自 2016 年 7 月以來首次調整政策利率。此次降息後，重貼現率跌破國際金融海嘯時期的 1.25%，寫下歷史新低紀錄。