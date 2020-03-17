雙北市中高價住宅去年成交量萎縮價 價格也難推

房仲業者依內政部實價登錄資料統計，分析 2019 年台北市總價 4000 萬元以上及新北市總價 2000 萬元以上中高總價住宅價量變化，雙北市都呈現成交量能萎縮格局，以台北市成交萎縮 13.2% 最嚴重。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，近幾年房市買盤以自住為主力，中高總價產品交易量欲大不易，尤其以較難入手的台北市最為明顯。此外，2019 年受美中貿易戰影響，台商回流、經濟成長等利多消息頻傳，屋主對房市信心逐漸增強，價格也更強硬，在買方不願追價購買情況下，交易量下滑不意外，不過，在交易量下滑的同時，價格維持平盤整理格局，並無太大的起伏。

依照台北市各行政區中高總價住宅依照交易量排名，交易量最多的為中山區，其次是大安區，第三名為內湖區。謝志傑說明，中山區近年來都是台北市交易量較大的行政區，且中山區又位於台北市的蛋黃區，在平均單價較高且產品齊全的情況下，中、高總價的產品也相對較多。

其中，以大直重劃區的高總價豪宅最廣為人知，著名的「西華富邦」便坐落於此。除此之外，位於建國北路及八德路交叉口的「華固樂慕」也於去年交屋，推升中山區的中高總價住宅交易量。

去年中高價宅交易量排名第二的大安區同樣位於台北市精華區，謝志傑表示，大安區是台北市的燙金門牌，中高總價住宅平均單價突破百萬大關，因此，對於大安區而言，住宅總價要突破 4000 萬元的門檻並非難事，而大安區知名豪宅包含「和平大苑」、「耕曦」以及「敦南寓邸」，在 2019 年都有 15 件以上的交易。

去年中高價宅交易量排名第三的內湖區，雖位於台北市的蛋白區，但已連續兩年居北市買賣移轉棟數之首，房市熱絡程度可想而知。內湖區 2019 年中高總價住宅最多的地方在內湖捷運站周邊，內湖站周邊生活機能完善，且鄰近碧湖公園及大湖公園，內湖知名豪宅「雙湖匯」便是在此，該建案也於去年開始交屋。除此之外，內湖五期住宅重劃區也是北市知名的豪宅聚落，在封閉型社區的優勢下，吸引許多名人低調入住。

另將新北市各行政區中高總價住宅依照交易量排名，新莊區以 621 件奪冠，而第二名的新店區與第三名的板橋區則相差不多，分別為 559 件及 550 件。謝志傑表示，新莊區中高總價住宅大多集中在副都心及頭前重劃區中，在屋齡較新且環狀線通車的優勢下，平均單價約在 41.8 萬元左右，部分大三房物件就可能達到中高總價的門檻，在生活機能逐步完善的狀況下，也受到不少換屋、置產族群青睞。