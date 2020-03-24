彭博：肺炎疫情日益嚴重 英國上半年GDP恐衰退10%

據《彭博》報導，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，並對於經濟活動造成重創，預估今年上半年英國 GDP 將可能衰退 10%。

《彭博》經濟學家 Dan Hanson 於週一 (23 日) 表示，假設疫情於夏天之前獲得控制，且英國央行及政府擴大採取刺激政策，以減輕疫情所造成的損害，則英國的經濟有望在今年下半年恢復。

Hanson 預期，英國政府在今年將會額外增加 950 億英鎊 (約 1100 億美元) 的借款，其中包括 175 億英鎊的薪資補貼計劃。

根據英國政府於日前所公佈的薪資補貼計劃，對於所有受到疫情影響而無法工作的勞動人口，將補貼其工資的 80%，補貼上限為每人每個月 2500 英鎊。

根據最新公佈數據顯示，英國目前累計確診病例已超過 5600 例，且死亡病例已增至 281 例。雖然英國首相強生 (Boris Johnson) 曾於日前強調，採取封城措施的可能性很低，但 Hanson 仍預期英國政府將於 4 月份採取為期 4 週的封城措施，以防止疫情進一步擴大。

Hanson 表示，封城實行期間的長短，將對經濟造成很大的不確定性，若在疫情嚴重的情況下，封城期間將可能長達 6 週，屆時對於英國 GDP 的衝擊，將可能延續至今年下半年。

Hanson 預估，今年 Q2 英國的 GDP 將可能衰退 9%，並創下自 1921 年以來最大的單季跌幅。

根據 Hanson 的基本情境預測 (Base case)，2020 年英國的 GDP 將下滑 2.7%，較疫情爆發前所預估的增長 1% 大幅衰退。

英國 GDP 預估值 (圖：Bloomberg)

Hanson 指出，目前政府所面臨的挑戰，是如何有效率的分配紓困資金，並協助在疫情中受創嚴重的個人及企業渡過危機。而就算在疫情控制後經濟快速回升，但對於某些產業需求低迷的情況，可能將會延續至下半年。

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