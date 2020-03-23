安倍鬆口：東奧可能延期 加拿大表示今年不參賽

根據日本《NHK》週一 (23 日) 報導，國際奧林匹克委員會 (IOC) 等，正在檢討東奧、帕奧延期的具體問題。而原本在東奧如期舉行抱持堅定立場的日本首相安倍晉三，也在態度上有所軟化；此外，加拿大奧委會也表示受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，今年奧運將不會派出選手團參賽。

由於武漢肺炎疫情已在全球引發了大流行，眾人也都開始懷疑今年的東京奧運能否如期在 7 月 24 日舉辦。

日本首相安倍晉三在週一 (23 日) 的參議院預算委員會上表示，假使東奧無法以完整的型態舉辦，那麼賽事的延期也是不得已的選項。並表示他在昨 (22 日) 晚有與東奧執委會會長，以及 IOC 主席巴赫進行溝通，表示他們也都理解他希望以完整型態舉辦賽事的立場。

日本首相安倍晉三 (圖片：AFP)

安倍晉三提到，IOC 是順著他希望以「完整型態舉辦」的想法所來作出決定。如果無法達成，運動員們的事情也將是優先考量，賽事的延期或許會是不得已的選項。今後仍將與 IOC 進行協議，並提到 G7 元首們也都支持他的想法。安倍也提到他的立場與 IOC 一致，東奧的停辦不會列入選項之中。

IOC 在昨 (22) 日以電話會議方式召開了臨時理事會，就今年東奧的舉辦問題進行了意見交換。會後，IOC 決定將討論層級向上拉高，將與東奧執委會、東京都，以及日本政府進行討論後，於 4 週內作出具體結論。而重點是，賽事的延期也將列為可能選項。

還有在當天的臨時理事會後，IOC 強調東奧不會停辦，因為他們認為這麼作不會幫助到任何人。另外 IOC 也提到東奧聖火在抵達日本後受到人們溫暖的迎接，IOC 有自信在守護所有人的健康下，讓奧運在日本舉辦。也等於間接的證實比賽的舉行都市仍會是在東京。

IOC 不久前才在 3 月 17 日召開理事會，當時表示正朝著舉辦的方向進行。然而在消息傳出後，也飽受了輿論批評。

而加拿大奧委會也在 3 月 22 日表示，受到武漢肺炎疫情影響，為了該國選手們與國際社會的健康安全，今年將不會派出選手團參加東京奧運。也要求 IOC 與世界衛生組織 (WHO) 應該立刻宣布延賽 1 年。