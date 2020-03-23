軟銀為拉抬股價、刪減負債 決定處分4.5兆日圓資產 並大買庫藏股

日本軟銀集團 (SBG，9984-JP) 在週一 (23 日) 表示，為取得更多的庫藏股並削減負債，打算將 4.5 兆日圓 (約 410 億美元) 的公司資產進行處分或轉換為資金。

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球蔓延，造成各國股市哀鴻遍野。軟銀集團也無法在這波股災中幸免於難，公司股價於近期內出現大跌。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

為挽救頹勢，軟銀集團於週一 (23 日) 決定，在未來一年時間內，最高將處分 4.5 兆日圓資產。對象方面，預估該集團主要投資標的中國阿里巴巴，還有行動通訊子公司軟銀 (9434-JP) 等的上市股票也都將涵蓋在內。在取得的資金當中，最多將投入 2 兆日圓來買進庫藏股，並藉由負債壓縮來強化公司財務。

軟銀集團將行動通訊的經營全權交給子公司，自身業務則集中在高科技新創公司的投資方面，型態也愈來愈偏向投資公司角色。

然而在武漢肺炎的疫情肆虐下，全球股價出現大幅滑落，加上投資對象的業績出現疑慮，也造成軟銀集團股價在最近一個月時間就幾乎跌掉一半。

由於這個原因，該集團希望透過鉅額資產的處分來改善財務狀況。打算透過庫藏股的購入手法來拉抬自家股價，並抹去投資人的各種疑慮。

集團社長孫正義也發表評論，強調如此作法是對自家事業充滿信心的展現，也會透過負債的削減來強化公司財務。

軟銀集團除了持有中國阿里巴巴的股票，也透過旗下的願景基金 (SVF) 來向全球的科技新創公司進行投資。不過該集團並未提及有哪些公司的股票會被處分，能否順利一抹投資人心中的不安也都還有待觀察。