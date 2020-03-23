日本I'rom集團研發武漢肺炎疫苗 最快7月動物實驗

日本從事臨床實驗支援的大型廠商「I'rom 集團」(2372-JP) 於週一 (23 日) 宣布，目前進行研發中的武漢肺炎 (COVID-19) 新款疫苗，即將於月內展開生產，未來成品將提供給附屬於中國復旦大學的上海市公共衛生臨床中心，預估最快可在 7 月時於中國進行動物實驗。

消息傳出後 I'rom 集團股價大漲，週一 (23 日) 收在 1229 日圓，較上個交易日上漲 10.62% 或 118 日圓。

I'rom 集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

I'rom 集團旗下子公司的「ID Pharma」與上海市公共衛生臨床中心，於今年 2 月同意就新款疫苗進行共同研發。

ID Pharma 的強項在於基因編輯，希望透過相關技術的活用，能開發出對武漢肺炎具有治療及預防效果的疫苗。

由於在進行新款疫苗的開發製造時，必須在基因改造技術的使用規範方面遵循國際「卡塔赫納生物安全議定書」(Cartagena Protocol on Biosafety) 的決議。該廠商於今年 2 月表明要進行疫苗的研發之後，就著手準備相關的許可申請，並於 3 月 19 日正式獲得日本文部科學省的認可。

上海市公共衛生臨床中心將疫苗製造所需的武漢肺炎 (COVID-19) 的病毒基因排列等資訊提供給 ID Pharma，在該公司研發生產出疫苗後，也將在中國實施治療實驗。

如果一切順利，將於今年 7 月利用動物來進行非臨床實驗，在那之後則會在人體上進行治療實驗。