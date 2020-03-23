疫情致網路流量大增 臉書跟進調降歐洲地區串流畫質

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發迫使多數人必須在家上班上課，網路流量因此在短期內飆增，為防止網路大塞車，科技巨頭紛紛調降串流服務位元率，Facebook (FB-US) 也在今 (23) 日跟進下調平台串流服務的解析度，幫助緩解因網路需求大增所引發的流量壓力。

臉書發言人在推特上表示：「為緩解疫情期間出現網路壅塞，我們將暫時降低歐洲 Facebook 和 Instagram 串流影音的比特率。」

Facebook 數據顯示，在義大利等疫情較為嚴峻的國家，WhatsApp 和 Messenger 的語音通話量已經超過正常水平兩倍，此外，義大利、西班牙以及英國等歐洲國家電信公司近期報告也都明確表示，歐洲各國的寬頻流量正持續增加。

市調機構尼爾森 (Nielsen) 表示，在疫情影響之下，民眾待在家的時間越久，使用 Netflix、Youtube、Disney + 等串流影音服務的頻率也越高，該機構預估內容觀看量可能因此增長六成。

對此，歐盟執行委員 Thierry Breton 此前多次呼籲網路平台業者和電信營運商應共同合作，避免網路壅塞問題出現，並呼籲平台將影音內容畫質解析自高畫質 (HD) 調整為標準畫質 (SD)，以緩解網路用量增長壓力。

就在本週稍早，Netflix、Youtube、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 以及迪士尼 (DIS-US) 等企業陸續宣布調降串流影片解析度。Netflix 和 YouTube 都表示將調降串流畫質 30 天，迪士尼也表示，將下調即將推出的 Disney + 串流服務的頻寬使用率至少 25％。

Breton 隨後也對上述企業行動予以肯定，認為其在疫情嚴峻時期採取行動，維持網路運作穩定，已展現出強烈的責任感。