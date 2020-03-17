比金融危機低谷還慘！谷歌、臉書股價恐再跌30%-40%

Evercore ISI 認為，在武漢肺炎引起股市全面拋售之際，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 股價恐會下跌 30%-40%。

Evercore 分析師 Benjamin Black、Lee Horowitz 和 Kevin Rippey 週末報告指出，雖然 Alphabet 和臉書已經較各自的 52 週高點下滑 25%，但趨勢顯示這些科技巨頭在達到恐慌水準之前，還有潛在的下跌空間。

藍：FB 股價 2 月來漲跌幅 紫：Google 股價 2 月來漲跌幅 圖片：investing.com

Evercore 分析師們說道：「我們發現情況更糟。」

Evercore 分析師表示，儘管 Alphabet 目前本益比 18.5 倍，但一度下降至 11.5 倍這麼低的水準，且在 2008 年金融危機時的低谷也僅 13.5 倍。

報告補充，如果現在還停在那樣低的本益比，Alphabet 股價大致介於 715 美元至 830 美元區間。目前 Alphabet 股價約莫 1100 美元。

分析師指出，儘管臉書交易價格從未低於絕對價位，但它正面零成長放緩的問題。

過去一年臉書平均股價是谷歌 EPS 的 15%，如果這個趨勢持續下去，谷歌再觸及先前低谷，那麼臉書股價可能跌至 120 美元。臉書目前股價 150 美元

週一美股重挫，Alphabet 也跟著大盤崩跌 11.6% 或 141.27 美元，收在 1073 美元；臉書下跌 14.3% 至 146.01 美元。