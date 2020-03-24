小資族購屋 2房小宅完勝小套房

購屋成家是不少小資族夢想，近年建商基於總價考量，大推小坪數低總價產品、吸引年輕人青睞，20 坪上下的 2 房小宅與 12 坪的套房，最符合單身與青年首購需求。專家分析，2 房住宅雖然總價較高、未來轉賣的接受度強，反觀套房較易有鄰居素質、貸款問題，購屋前建議三思。

房產專家陳高超認為，2 房小宅轉手市場的流通性跟抗跌性都比套房佳；小宅在自備款金額上比套房略高，但銀貸的成數較高，加上室內可運用空間較廣，對於有生育需求的小家庭來說較具擴充性，在市場上的需求度一直都很高，未來轉手或轉租成功機率較大。套房雖然有總價相對低、方便打理得優點，但貸款成數也低，而且換算每坪單價後通常都會比小宅產品還高，加上套房產品可能面臨單層戶數多或同社區求售的戶別多，在投資客退場後，會發現套房的相對增值抗跌性不高。

同樣每坪行情 60 萬的地區來比，20 坪小宅總價 1200 萬，可拿到 8 成房貸共 960 萬元，民眾自備款 240 萬元；但如果選擇總價 720 萬的 12 坪的套房，貸款可能降到 7 成以下，自備就要準備到 216~288 萬元。差不多的自備款條件下，選擇小宅比選擇套房，更能發揮出的效益更大。

陳高超也提醒，雖然小宅是「窮則變，變則通」之下的產物，但首購族群要注意，不要因為手頭現金不多，一昧追求小、低總價，去買到小套房。雖然不少套房產品強調挑高 3 米 6、4 米 2，使用空間大等特色，但現行建築法規中，二次施工的挑高都屬於違建，有些小宅因為坪數不足而把陽台、公共空間外推，影響結構安全性，經檢舉可能會被報拆。

此外，套房產品還有擴充性不足的隱憂。陳高超說，很多單身族、頂客族可能一開始因為總價負擔較輕而選擇購買小套房來晉身有房