〈房產〉北市新建案去年平均公設比達近35% 創新高

據市調機構統計，2019 年大台北公開銷售的大樓、華廈類新建案，平均公設比持續走高，其中台北市新建案平均公設比上揚至約 34.8%，新北市約 32.8%，雙創新高，較 2018 年增加 0.6 個百分點。

住展研發展何世昌表示，公設比大幅上升，原因是「雨遮不計坪不計價」政策效應與房市景氣好轉，越晚買房子的人必需花更多錢去買虛坪，台灣虛坪現象持續惡化，且無改善跡象。

這項統計顯示，台北市 2019 新建案平均公設比約 34.8%，較 2018 年增加 0.6 個百分點，逼近 35% 關卡。北市新建案公設比於 2014 年突破 3% 之後，已連續六年站穩在 34% 以上。

新北市 2019 年新建案平均公設比約 32.9%，同樣比 2018 年增加 0.6 個百分點；近 8 年來，新北市建案公設比累計大增近 3 個百分點，增幅遠勝北市。

何世昌指出，雖然大台北公設比連袂走高，但北市與新北市兩地狀況大不相同。北市大多數行政區建案公設比都普遍的高，但新北市卻不是這樣。新北市若是封閉型、以區域客撐場的行政區，建案公設比普遍較低，但若是有較多台北市外來客，或者新興重劃區如新店央北、板橋江翠北側、新莊副都心與頭前等地，建案公設比就會比平均值高，多落在 33-36% 之間。

何世昌分析，大台北新建案公設比寫下新高紀錄，主因是「雨遮不計坪、不計價」政策效應發威，以及去年房市景氣好轉所致。由於雨遮不計坪之後，房屋附屬建物坪數減少；因房屋可登記的坪數分母變少，公設坪數所占比例就會變高。

其次，雖然「雨遮不計坪、不計價」在 2018 年元月起上路，但當年因房市剛走出不景氣沒多久，若大幅增加公設比惟恐嚇跑買氣，所以業者相當克制，就算是當年取得的新建照，大多數公設比都低於平均值。但房市景氣於 2019 年明顯轉強之後，業者灌公設完全沒在客氣，高公設比建案遍地開花。

台北市建案公設比過高的問題尤為嚴重，去年統計的 165 個建案中，僅有 8 個建案公設比低於 30%，占比連 5% 都不到。

大台北新建案公設比頻創新高紀錄，但似乎還看不到終點，一山還有一山高。由於政府強力推動危老重建，而危老重建沒有基地規模限制，多數危老重建案基地面積小、戶數也較少，所以公設比往往高於平均值。

何世昌並且認為，去年大台北開賣的危老建案仍不多，所以對整體公設比影響並不大，但今年開賣的危老建案將會增加，預期會成為推高公設比的助力。民眾在買房之前，最好想清楚建案提供的公設符不符合自己的需求。