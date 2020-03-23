投資人恐慌 資金續撤離股市

肺炎疫情延燒、各國管制措施愈趨嚴厲，股市波動未止；根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，全球股市資金上周全面呈現淨流出狀態，其中美國股市資金由前一周的淨流入轉為淨流出，市場信心仍未恢復。

新冠肺炎在歐美地區疫情持續升溫，各國政府除了採取人流邊境管制等嚴厲措施外，也加大政策力道支持市場，包括美國聯準會 （Fed）無預警降息四碼後並祭出商業票據市場融資機制（CPFF），近一周內如英國、南韓、巴西、菲律賓等國也陸續宣布降息。

安聯投信表示，降息短期內仍未減緩投資人的恐慌，並引發對經濟成長放緩的擔憂，美股上周雖於 19 日出現技術性反彈小幅回檔，但其餘日子仍呈現與前一周相同之寬幅震盪走勢，數度觸發熔斷機制，連帶影響包括歐洲、日本及新興亞洲各地股市，於上一周持續走跌。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，肺炎疫情對美國及全球金融市場帶來的衝擊持續延燒，多數資產表現受到壓抑，然而根據過去因疾病引發的市場震盪經驗，疫情多屬於短期衝擊，拉長時間來看，對全球經濟的長期影響與如 2008 年金融海嘯的結構性事件相比，衝擊較為受控。

與過去疫情如 2003 年 SARS 不同的地方是，謝佳玲指出，這次全球央行及財政部門皆主動提前出擊，陸續推出適當的貨幣及財政政策以支持市場並提振經濟，並對企業祭出紓困措施，更有利於應對疫情對經濟帶來的不確定性。雖然疫情未來發展難料，金融市場何時落底也難說準，但對投資人來說，可以先了解何為過去表現較佳的強勢資產。

同時她也建議，可以採用多重資產作為核心配置的策略，藉由將具有包括成長性、穩定債息與可於不同類型資產間轉換，以帶來緩衝效果等特性的不同資產，以均衡的比例加以配置，除了可以分散股票的風險外，也能提供額外息收空間，是布局強勢資產較為平衡的策略。

從基本面觀察，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，疫情現今在歐美地區急遽升溫，加大市場對終端需求受到影響的擔憂，而此對產業在今年獲利預估的影響也仍待觀察。

在供給端的部分，他認為，由於科技供應鏈所在的中國受到疫情影響較早，目前供應鏈的恢復生產狀況仍待觀察，但目前尚未觀察到科技產品的訂單減少情事出現。展望後市，觀察方向上，新冠肺炎的發展以及油價價格是否回穩仍是短期內投資的觀察指標。