猜底難度高 定期定額更好

短短 22 天，美國股市就從 2 月 19 日的歷史高點，下跌超過 20%，並正式進入熊市。看到如此快速又猛烈的下跌，大量資金瘋狂逃離股市，並轉進公債等避險資產。但從二次世界大戰以來，美股跌的越快，觸底速度往往也較快。「鉅亨買基金」建議投資人別因為過度恐慌，而將股票部位完全降至 0%，趁機增加定期定額扣款金額才是明智之舉。

1. 對應政策快又多，靜待政策發酵

聯準會火力全開

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/３/18。

除了美國股市跌的又快又猛外，聯準會反應速度也出乎預期的快。短短不到一個月的時間，聯準會除了將聯邦基金利率從 1.75% 降至 0.25%，並宣佈高達 7,000 億美元的量化寬鬆外，更啟動了刺激效果更大的幾個措施。分別是銀行放款等同無上限的存款準備率降至 0%，預防企業短期資金鏈斷裂的商業票據融資機制與預防重要金融公司出現短期資金缺口的一級交易商信貸機制，這幾個措施可大幅降低重大企業或金融業倒閉的風險。

2. 美股跌勢快又狠，反而有利

從第二次世界大戰以來，美國股市共經歷過 10 次熊市，平均股市從高點跌入熊市的時間為 245 天。此次美國股市只花了 22 天就從牛市跌入熊市，對照下表可發現，跌入熊市所需的時間越少，從跌入熊市到股市正式觸底的時間往往也越短，且額外跌幅也較小（以 1987 年為例，跌入熊市只花了 55 天，但股市也在跌入熊市後 46 天觸底，且繼續下跌幅度只有 0.4%）。下跌幅度最慘烈的幾次股災，往往經過 200 天以上才緩慢跌入熊市，並再花上額外 200 天觸底。

美股越快入熊市，觸底也越快

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1945-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 不想猜底，定期定額最適合

跌入熊市後，定期定額表現佳

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 1945-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

上一段的表格還透露一件重要的事，股市自跌入熊市到觸底的時間從 1 天到 1,008 天，投資人難以精準的判斷到底何時是股市的最低點。與其猜測根本無從判斷的底部，還不如逢低分批佈局，更容易掌握股市的反彈。同樣從 1945 年以來，若投資人在美國股市從近三個月高點下跌超過 20% 時進場，定期定額一年與兩年後的平均報酬率分別為 10.8% 與 18.1%，正報酬機率都是 100%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

用全球股票型基金或平衡型基金開啟定期定額

經過快速的下跌後，無人能準確判斷股市將於何時反彈。與其猜進場時機，不如透過全球股票型基金或平衡型基金，搭配定期定額，降低進場成本，掌握未來股市反彈契機。

鉅亨精選基金

>> 富達基金 - 全球多重資產收益基金 A 股累計美元

>> 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元累計

>> 摩根士丹利環球機會基金 A

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。