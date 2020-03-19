〈明泰法說〉新品應用進入收割期成動能 併入仲琦助攻營運升溫

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望今年，董事長李中旺指出，資料中心交換器、Wi-Fi 6 應用、毫米波車用雷達逐步放量，加上併入仲琦 (2419-TW) 等，都將推升今年營運成長。

李中旺表示，毫米波車用智慧雷達，結合 AVM 環景影像系統，已導入大型商用車測試階段，今年可望逐步放量；交換器則打入北美終端市場，應用在資料中心；新一代企業級無線 AP 及家用路由器也已經開始量產出貨。

明泰總經理林裕欽則預估，今年各事業部門以絕對金額成長來看，無線寬頻網路產品 (Wireless Broadband) 最多、其次依序為數位多媒體產品 (Digital Multimedia)、區域 / 都會網路產品 (LAN/MAN)；不過以成長幅度來看，車用雷達表現最強，交換器受惠資料中心布建，也是推升營收的主要成長來源。

林裕欽補充，目前交換器還是以 25G、100G 為主流，明泰占比也持續提升，400G 則因為光收發模組價格還是較高，預計要到年底、明年初才會大量出貨，但目前 32x400G 已經開始給客戶測試，下階段 64x400G 也在開發中，迎接 5G 帶動的升級趨勢。

至於疫情，林裕欽表示，客戶沒有因此改變對終端市場的成長展望，3 月底產能恢復正常，營收也會較上月回升，至於被動元件、機構件、包材等缺料或漲價的情況，則會透過策略性備料降低影響。