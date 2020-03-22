〈觀察〉花東部分飯店住房衝上7-8成 國旅市場正醞釀觸底復甦

武漢肺炎疫情重創觀光產業包括航空、飯店、旅行社和餐飲業等，不過，在觀光局禁止出入境團至 4 月底，且今年國人出國意願已大幅降低之際，可觀察到國旅需求正醞釀觸底後復甦，據調查，多家位於宜花東的飯店業者在清明連假期間，住房率多半回升 50-70%、甚至達 80% 水準，明顯優於都市商旅型飯店，預料只要國內疫情處在可控範圍中，國旅市場將逐漸回溫。

雄獅表示，國內旅遊已成為許多民眾首選，這波疫情使旅客更青睞國內自由行產品。

事實上，在日前 228 連假期間，已可看出國旅仍具有一定熱度，雲品位於日月潭的雲品溫泉酒店，連假期間住房率甚至衝上 90%。

據調查，東部大型連鎖飯店業者清明連假期間仍有不錯表現，晶華 (2707-TW) 旗下太魯閣晶英住房率已達 70%，捷絲旅宜蘭礁溪館、礁溪晶泉丰旅約在 50-70% 左右，花蓮捷絲旅也超過 50%。

雲品 (2748-TW) 旗下飯店據點如日月潭雲品、花蓮翰品、兆品礁溪與品文旅，因鄰近的景點多為戶外環境，住房受到疫情影響較微幅，日月潭雲品於清明兒童連假住房率超過 90%，4 月整體住房率預估可達到 50%，而翰品花蓮平日平均住房率約為 50%，若遇周末假期住房率可提升至 70%，而此次連假住房率已達 80% 以上。

天成飯店集團旗下瑞穗天合國際觀光酒店，於即將到來的兒童清明連假也獲得很高的詢問度，4 月 2 日至 3 日住房率已達 85%，最受親子客群喜愛的親子別墅家庭房甚至訂滿。

老爺知 (5704-TW) 旗下知本老爺酒店於清明連假期住房率平均約 80%；而寒舍 (2739-TW) 旗下礁溪寒沐酒店已逾 60%。

據飯店業者的說法，近期團體和散客比率有明顯變動，不論是合約公司或獎勵旅遊等國旅團客多採觀望態度，但散客即訂即走的比率大幅增加，再加上蘇花改通車，有效帶動東部旅遊需求增溫。

不過，也有業者坦言， 隨著近期確診人數日漸攀升，清明連續假期的訂房量與力道較不如 228 假期踴躍，成長遲緩。

為穩住國旅市場的營運動能，雄獅最新推出針對五大「安心入住」保證，由專業的旅遊健檢師實際考察，範圍涵蓋六大酒店集團包括老爺、晶華、寒舍、凱撒、福容和福華旗下 60 家據點。

整體而言，休閒旅遊已成為生活中不可或缺的一部分，屬於剛性需求，即便疫情高峰期過後，短期間內國人出國旅遊意願可能降低，進而轉向國旅，惟復甦的速度仍取決的疫情的發展狀況。