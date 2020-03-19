〈明泰法說〉去年轉虧為盈EPS 0.44元 擬全配息回饋股東

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (19) 日公告去年財報，受惠網路攝影機 (IP Cam)、雲端資料中心交換器等產品成長帶動，去年稅後純益 2.39 億元、每股純益 0.44 元，較前年虧轉盈，公司決議擬配息 0.44 元，獲利全配出回饋股東。

明泰去年第四季營收 46.78 億元，季增 17.5%、年增 14.5%；毛利率 15%，季減 1.5 個百分點；年減 1.3 個百分點；營益率 2.1%，季增 0.5 個百分點、年增 0.8 個百分點；稅後純益 6600 萬元，季減 25%、年增 110%，每股純益 0.12 元。

明泰去年營收 158.26 億元，年增 1.4%、毛利率 16.5%，年增 3 個百分點、營益率 1.5%，較前年負轉正、稅後純益 2.39 億元、每股純益 0.44 元，均較較前年虧轉盈。

明泰表示，去年第四季受新台幣升值影響毛利率及獲利，但全年受惠 IP cam 打入新客戶、交換器業務成長，推升營收表現，加上零組件價格回穩，毛利率也回升，在營收規模放大下，成功擺脫虧損，重返獲利軌道。

以明泰去年各產品線的營收比重來看，區域 / 都會網路產品 (LAN/MAN) 佔 63%、無線寬頻網路產品 (Wireless Broadband) 佔 22%、數位多媒體產品 (Digital Multimedia) 佔 14%，其他 (Others) 佔 1%。

在營運轉虧為盈下，明泰董事會也決議，每股擬發放 0.44 元現金股利，配發率 100%、若以今日收盤價 14.1 元計算，殖利率約 3.1%。