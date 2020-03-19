智邦去年EPS 8.91元 擬配息6.2元同締新猷

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (19) 日公告去年財報，受惠雲端運算中心帶動交換器需求，去年稅後純益 49.5 億元，年增 68%，每股純益 8.91 元，公司也擬配息 6.2 元，獲利、股利均創歷年最佳。

展望今年，智邦認為，隨著全球 5G 行動寬頻網路的陸續布建，網路頻寬需求高速成長，雲端應用持續增加，以及要求更高速、更安全的應用服務環境需求。未來人工智慧及物聯網的趨勢，開放架構及軟體定義 IT，也將需要大量的整合性網路設備，預期將帶動新一波商機。

智邦去年第四季營收 140.32 億元，季減 15%、年增 8%；毛利率 19.7%，季減 0.7 個百分點、年增 3.4 個百分點；營益率 10.3%，季減 1.9 個百分點、年增 2.4 個百分點；稅後純益 10.78 億元，季減 38%、年增 35%，每股純益 1.94 元。

智邦去年營收 554.01 億元，年增 29%、毛利率 19.9%，年增 1.8 個百分點、營益率 10.9%，年增 2.1 個百分點、稅後純益 49.5 億元，年增 68%，每股純益 8.91 元。

智邦去年受惠雲端運算需求，推升資料中心建置，也帶動交換器產品大量出貨，營收獲利登上歷史新高，擬配息 6.2 元同為歷史新高，若以今日收盤價 149 元計算，殖利率約 4.2%。

不過，智邦今年股息配發率雖達七成水準，但相較去年 75%、前年近 9 成些微落差，對此，智邦解釋，主要是考量近期有研發測試大樓興建，及相關設備投資等，保留部分現金因應資本支出需求。

智邦強調，隨著國際保護主義抬頭，各國對在地化、自主化需求增加也帶來新的營運挑戰與風險，加上近期新型冠狀肺炎病毒等傳染病疫情造成的供應鏈管理難度，也得觀察原物料供應延遲或客戶需求減緩，今年最大的挑戰不只來自於技術與產業趨勢的變化，更來自於對全球系統性不確定風險的因應能力。