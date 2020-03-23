盤前財經大事搶先讀2020年03月23日

今日操盤前瞻

台灣 2 月失業率

歐元區 3 月消費信心

美國新救市計畫尚無共識 道瓊期貨開盤直接跌停 原油暴跌

武漢肺炎 (COVID-19) 導致的全球死亡人數激增，加上美國國會尚未就刺激經濟計劃達成共識，美股道瓊期貨跌停，原油價格暴跌 9% 左右。閱讀全文...

〈分析〉為何 Fed 頻放大絕招救流動性 市場卻無動於衷？

為對抗流動性稀缺，美國 Fed 連續打出 3 張王牌，但市場反應平平，投資人恐慌並未因此解除。分析師認為，聯準會出招雖然方向正確，卻無法解決核心問題，是市場仍不平靜的主因。閱讀全文...

〈觀察〉從歷史經驗看 台股救市王牌至少還有十招可用

武漢肺炎疫情在全球快速擴散，「熔斷」成了多國股市慘烈的現狀，台股也跌跌不休，十年線一失守，三大財金部會放大絕聯手救市，周五 (20 日) 台股立即強勢反彈，但疫情仍看不到盡頭，後續震盪在所難免，《鉅亨網》盤點歷史經驗，金管會至少還有十招救市王牌可以用。閱讀全文...

銀行定存利率跌破 1 字頭 數位帳戶祭 9 倍活儲高利逆勢搶客

中央銀行降息 1 碼降低疫情對企業的營運衝擊，一年期定存利率將告別 1 字頭，活儲利率更只剩 0.2%，對於靠存款賺取利息收入的人來說，降息勢必衝擊利息收入，但相較於一般帳戶利率直直落，目前部分數位帳戶活儲利率最高還有 2%，較一般利率高出 9 倍。閱讀全文...

〈觀察〉PCB 族群看上 5G 基建大商機 接力籌資不手軟

PCB 業者積極籌資及擴廠的情形，今年特別明顯，估至少自市場籌資超過 60 億元，是去年的 24 倍，由業者積極動作來看可看出，各家都看好 5G 時代來臨前的基地台建置、伺服器市場需求，籌資卡位迎接新商機。閱讀全文...