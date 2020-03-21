傳元大提前大買S&P原油正2 金管會、元大投信澄清並無不法

國際油價暴跌，元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW) 原本於 3 月 19 日向金管會申請清算下市，不過，金管會同日發布函令放寬下市門檻，讓該檔 ETF 逃過下市危機，但卻傳出元大在之前買進逾 12 萬張，對此，金管會今 (21) 日表示，經查元大證券的純自營帳戶並沒有為自己買賣。元大投信官網也發布了長達約 2000 字的大幅公告，說明事件原委，強調過程絕無不法。

傳元大提前大買原油正 2 金管會嚴禁證券商藉機不法獲利

金管會證期局表示，19 日修正標準是為避免 7 萬多名散戶權益受損，「元大原油正 2 期貨 ETF」的散戶投資人有 7 萬多人，僅因單日國際原油價格重挫，使該 ETF 立即達到標準而被迫清算，將影響廣大投資人權益，所以為減緩市場單日價格大幅波動短期衝擊，並避免投資人受損，才修改標準，「發布前並未向業者透露，且未與元大證券有任何接觸。」

外界質疑元大證券 19 日買進該檔期貨 ETF 達 12 萬張獲利，金管會表示，已請證交所依監視制度辦法進行查核，經查元大證券的純自營帳戶沒有為自己買賣，12 萬張是元大證券的 ETF 流動量提供者造市專戶、其他業務避險專戶及經紀業務受託買賣帳戶的交易總額，但相關帳戶交易的合理性將再進一步分析。金管會絕不會容許證券商或任何人藉機從事證券不法交易獲取利益，如發現將依法嚴辦，以維護投資大眾權益。

針對投資人權益受損，金管會強調，期貨 ETF 若達到清算標準，需先向金管會申請核准後再依證交所現有 ETF 下市規範辦理，中間須約 1 至 1.5 個月期間，且確定下市日期依法要對外公告，不是達到清算標準後立刻下市。如果有投資人在 19 日有因聽從券商建議先行出售，而認為有權益受損，可檢具事證向金管會提出申訴。

元大投信說明事件原委 屬自營商造市合理避險絕無不法

而元大投信官網也公告，依據主管機關原於去年 7 月頒布期信 ETF 下市規定，若期信 ETF 滿足下述條件：對不特定人募集的期貨信託基金、或屬於期信 ETF 部分，只要近三個營業日的基金平均淨值較其最初發行淨值累積跌幅達 90%，或基金平均規模不及 2000 萬元，須申報清算。

元大投信表示，由於近期原油期貨市場行情大跌，自 3/5~3/17，西德州原油期貨下跌幅度達 40.66%，元大原油正 2ETF 其淨值由 9.59 元跌至 2.18 元，跌幅高達 77.3%，已接近主管機關前開函令所規定應下市清算的條件。

元大投信解釋，因為相關下市條件的函令發布來，並未有 ETF 符合條件，故該公司於 3/16 特地前往證交所進行此基金下市清算流程的討論，該公司對於主管機關擬放寬下市的標準並不知情。

截至今年 2 月底止，元大原油正 2ETF 的受益人數高達 70,748 人，若遇原油期貨市場快市而清算下市，恐將影響眾多投資人權益，因此該公司於 3/18 向期貨公會反映，建請主管機關基於保護投資人的權益，盱衡市場現況，使該基金可以免清算。

然而，3/18 當晚，西德州原油期貨又暴跌 23.78%，使該基金淨值由 2.18 元下跌至 1.4 元，加計 3/16 地淨值 2.4 元、3/17 的淨值 2.18 元，三個營業日平均淨值為 1.99 元，已達清算門檻。

元大投信表示，由於此基金為指數股票型期貨信託基金，為上市交易的受益憑證，其訊息需透明且即時，為符合主管機關規範暨保障投資人權益，3/19 開盤時，該公司隨即於元大投信官網與元大 ETF 網站上傳公告，並於公開資訊觀測站刊登重訊，告知投資人該基金已達主管機關規定清算的門檻，並此將報請主管機關核准後終止期貨信託契約，以善盡善良管理人的責任。

值得注意的是，相關公告刊出後，該基金由於受益權單位數用罄，過往均有一定程度的溢價，但受到清算下市公告的影響，投資人開始出脫手中部位，該基金由溢價轉為大幅折價。當天該基金收盤價格下跌 34.43%，成交量高達 667,912 張。

元大投信強調，元大原油正 2 ETF 於 3/19 出現大幅折價，意味投資人的市場交易價值遠低於基金的淨值，意即投資人急於出脫，價格賣得太便宜，為平抑市價，故市場 ETF 的參與券商與流動量提供者為提供流動性、維護市場合理價格而買進，買進的理由與是否清算毫無關係。

元大投信進一步表示，而且流動量提供者為風險中立的市場參與者，在提供流動量之餘，就相關部位均另建立有避險部位，顯見並非基於與投資人對作之目的，僅為正常合理的造市行為，且當天台股主要的流動量提供者與參與券商為讓交易價格回歸正常區間，均協力進行造市，其部位均為自營商造市「避險」之用，並非如市場謠傳是圖利內部人為目的之內線交易。

且過往碰到市場大幅折價之際，流動量提供者與造市商大舉進場買進此基金並非先例，2019 年 11/21 與 2019/11/22，該檔基金出現大幅折價之際，市場流動量提供者亦分別進場買進 45,761 張與 80,682 張，足見此一操作為 ETF 造市商為平衡市場價格所進行的例行操作，並無任何有心或特別目的。

另外在 3/19 中午收盤前，金管會主委顧立雄參加立法院財委會公會後表示，針對元大原油正 2ETF 證期局有意放寬下市門檻，從前 3 天的平均放寬到前 30 天的平均，當日下午，該公司即已於金管會網站得知主管機關已發布新函令，修正期貨信託基金單位淨值低於一定標準的下市門檻，從原本「最近 3 個營業日」淨值累積跌幅達 90%，修正為「最近 30 個營業日」，且因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨資產價值發生重大波動，可以報金管會核准於一定期間不受上述規定限制。

元大投信表示，新函令發布後，該公司隨即調整公司官網與 ETF 網站的公告，並同步刊登公開資訊觀測站重訊，告知該基金目前不需立即清算，另有申請例外豁免的空間，以免投資人恐慌拋售。

其後因 19 日晚間，油價又有戲劇性變化，西德州原油暴漲 24.3%%，推升元大 S&P 原油正 2 結算淨值重返 2 元，加上 ETF 豁免下市消息發布，20 日開盤吸引大量買盤湧入，終場元大 S&P 原油正 2 收漲 85%。

與此同時，元大 S&P 原油正 2 溢價大增，造市商又介入賣出，總計當天賣出 11.5 萬張，也屬於穩定市場價格的正常操作。

元大投信強調，元大 S&P 原油正 2 雖無立即清算風險，但油價波動仍大，以 20 日晚間，西德州原油期貨價格又下跌 12.6%，足見產品風險可觀。自該 ETF 發行以來，該投信均積極呼籲投資風險及折溢價狀況，投資人應仔細評估，避免承擔無法承受之風險。

因此綜上，元大投信對主管機關擬開放下市門檻均毫無所悉，亦致力於保障投資人權益，奔波周邊單位建請免於清算。經主管機關調整法令，元大投信亦迅速告知最新資訊，過程無任何不法，呼籲投資人勿任意聽信市場謠言。