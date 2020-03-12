下市拉警報！元大S&P原油正2續爆量狂殺2成 淨值跌破3元

元大 S&P 原油正 2(00672Ｌ-TW) 昨日重啟申購，但因國際原油期貨昨 (11) 日大跌 4%，元大 S&P 原油正 2 今天再度爆量大跌約 2 成，股價最低打到 3.5 元，根據元大投信網站公告，估算淨值已低於 3 元。

美股重挫 1464 點、台股跟著跳水，加上國際原油價格續跌，紐約西德州中級原油 4 月交割價下跌 1.38 美元、跌幅 4%，收每桶 32.98 美元；布蘭特原油 5 月交割價下跌 1.43 美元、或 3.8%，收每桶 35.79 美元。

國際油價軟趴趴，也使得瘋狂套利的資金再度湧進元大 S&P 原油正 2，股價最低打到 3.5 元，爆量大跌約 2 成，截至午盤，成交量已超過 74 萬張，成交量暫居台股之冠，元大投信網站公告，估算淨值已跌到 2.88 元，跌破 3 元。

由於元大 S&P 原油正 2 連番暴跌，若以 2 月 20 日波段高點 13.15 元下殺以來，元大 S&P 原油正 2 波段跌幅已達 73%，估算淨值仍跌跌不休，逼近金管會對期信 ETF 設下的「下市門檻」2 元，若該 ETF 續跌，淨值連三天均價達 2 元，恐進行清算，面臨下市危機。

對於元大 S&P 石油 (00642U-TW) 與元大 S&P 原油正 2，元大投信今天公告示警，目前溢價率偏高，投資前請審慎評估價格合理性，並留意溢價過大所產生的價格波動風險。

元大投信並指出，其中元大 S&P 石油的籌碼辦理追加募集申請中，且迄今募集額度已用罄，另外，元大 S&P 原油正 2 募集額度亦即將用罄，惟近期溢價恐有持續擴大的可能性，並考量最近原油市場行情波動劇烈，籲請投資人交易前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，且須特別注意當大幅溢價收斂後，ETF 市價快速下跌的風險。