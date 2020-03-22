宅經濟動能可望延續至Q2 台廠推新手遊加持營運

武漢肺炎疫情在全球蔓延擴大，推升防疫帶動的宅經濟商機持續發酵，在疫情尚未明顯趨緩下，宅經濟發展對遊戲廠的營運動能挹注，可望延續至第 2 季，今年上半年已推出、或將有新手遊問世的遊戲廠，如宇峻奧汀、大宇資、網龍、橘子等，營運均可望加溫。

受肺炎疫情蔓延影響，繼先前中國宣布封城後，包括義大利、美國、馬來西亞等許多國家，相繼祭出全國封城或禁足令等強力管制措施，盼能遏止疫情擴散，學校停課、餐廳停業，企業也要求員工在家辦公，平板、手機與筆電等消費性電子產品，成為人們與世界維持聯繫的橋樑。

據行動軟體數據分析機構 App Annie 最新報告指出，在疫情較嚴重的國家，越來越多消費者以手機進行娛樂與打發時間，帶動遊戲下載量出現強勁成長；今年 2 月，中國行動遊戲周均下載量與 2019 年全年相比，年增高達 8 成，韓國則是從 2 月 23 日起，行動遊戲周均下載量較 2019 年全年成長達 35%。

App Annie 認為，隨著美國與歐洲各國，加強遏制疫情蔓延的措施與社交隔離政策，將會有更多國家遵循中國與韓國市場規律，激勵行動遊戲下載量出現明顯成長。

法人看好，遊戲廠除第 1 季受惠防疫帶動的宅經濟商機、寒假時間拉長等雙利多因素，使族群表現較其他產業亮眼外，在疫情尚未趨緩下，宅經濟發展對遊戲業的動能挹注，將延續至今年第 2 季，而今年上半年推出新手遊的台廠，營運可望明顯受惠。

宇峻奧汀 (3546-TW) 今年 2 月 18 日推出手遊新作《三國群英傳 M》，表現亮眼，在 3 月完整貢獻業績下，營收可望改寫單月新猷，法人估宇峻第 1 季每股純益將達 2.3 至 2.5 元，挑戰逾 9 年半來新高，《三群 M》也可望在中國、日本與東南亞市場陸續推出，營運動能持續加溫。

大宇資 (6111-TW) 與日商 SEGA 合作在台推出的 RPG 遊戲《人中之龍 Online》，已於 3 月 12 日推出，事前登錄人數突破 15 萬人；橘子 (6180-TW) 也將在 3 月 25 日推出旗下首款輕度養成系手機遊戲《小森生活》。智冠 (5478-TW) 遊戲研發子公司中華網龍 (3083-TW) 的 3D 武俠 MMORPG 手遊《黃易群俠傳 M》，則預計第 2 季上市。

鈊象 (3293-TW) 雖未有新產品推出，但旗下五大遊戲產品線《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》及《海王寶藏》等，動能持續強勁，2 月營收為連續 3 個月寫新猷，每股稅前盈餘達 4.61 元，同樣再創高，後市營運增溫可期。