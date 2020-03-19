元大S&P原油正2別急著申請清算 金管會研議放寬下市門檻

美股下跌、國際原油持續不振，元大 S&P 原油正 2(00672L-TW) 昨日結算淨值正式跌破 2 元、剩 1.4 元，元大投信今天公告，擬申請清算下市，對此，金管會主委顧立雄表示，ETF 清算還需要金管會核准，先不要急，目前證期局有意放寬下市門檻，從前 3 天的平均放寬到前 30 天的平均，目前正積極研議中。

武漢肺炎疫情在全球蔓延，原油大國產量喬不攏，造成國際油價連續崩跌，元大 S&P 原油正 2 昨日結算淨值正式跌破 2 元、剩 1.4 元，今日開盤後淨值微幅回升至 1.66 元，但仍低於 2 元。

因此，元大投信今天公告表示，由於疫情全球升溫，再加上沙烏地阿拉伯揚言將進一步擴大原油增產，昨日西德州原油期貨市場大跌 24.42%，元大 S&P 原油正 2 ETF 截至 3 月 18 日止，基金單位淨資產價值為 1.40 元，最近三個營業日（3/16、3/17、3/18）的基金平均單位淨資產價值為 1.99 元，已低於 2 元，依法近期將向金管會申請本基金信託契約終止，但仍須取得其核准後方能進行下市及清算程序。

對於元大 S&P 原油正 2 公告將申請清算下市，顧立雄表示，先不要急，因為下市清算仍要金管會核准，考量近期波動較為劇烈，原先是以前 3 個營業日平均計算，現在朝向延長至 30 個營業日研議，已請證期局進行中，至於這次研議是暫時性，還是未來要適用所有追蹤期貨指數倍數型基金統一規定，則仍須聽取各界意見後決定。