〈貴金屬盤後〉全球央行、政府出手 阻止市場一股腦拋售 金價回升

週五 (20 日) 交易，黃金期貨價格上漲，在整個金融市場一股腦拋售，甚至拖累一些傳統避險工具後，黃金找到支撐力，但本週價格下跌。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 的提案和一些刺激措施提振了黃金信心，該提案旨在為中低收入家庭提供紓困所需的現金。

「這至少暫時阻止了市場拋售所有資產求現金的浪潮，包括黃金也是。所有跡象都表明，除非恐慌拋售再次出現，否則黃金近期內應該走高。」ICE 美元指數下降，這同樣是黃金的利多。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 5.30 美元或 0.4%，收每盎司 1484.60 美元。

根據 FactSet，本週交易最活躍的黃金期貨價格下跌 2.1%，為連續第二週收低，前一週 9% 以上的跌幅為 2011 年 9 月以來最大單週跌幅。

5 月交割的白銀期貨價格上升 25.1 美分或近 2.1%，收每盎司 12.385 美元。

本週白銀跌幅 14.6%，本週三收盤創 2009 年 1 月以來最低價格。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 報告指出，「黃金與風險胃口改善一起反彈，但本週在全球各地央行拼盡一切對抗武漢肺炎病毒之際，多數時間下跌。」

「全球央行的努力沒有白費，但我們卻沒有看到黃金需求大增，過去一旦市場湧入流動資金，黃金需求就會大增，我認為可能會出現滯後反應，投資者仍在結算黃金倉位，以填補其他地方的資金缺口，但也只有時間可以證明一切。」

與此同時，週五黃金收盤時美股大盤走低，但本週在全球央行爭相推出額外刺激措施，政府也端出財政政策的背景下，全球股市崩盤的走勢已放緩。

其他金屬商品交易

5 月交割的銅期貨價格下跌 0.6%，收每磅 2.1715 美元，本週下跌近 12%。

4 月交割的白金期貨價格上漲 4.3%，收每盎司 622.50 美元，本週下跌 16% 以上。

6 月交割的鈀金期貨價格上漲 0.7％，收每磅 1540.20 美元，本週上漲約 2%。

「基本面來說，黃金應該要在 1500 美元到 1600 美元範圍內，並隨著 FOMC 資產負債表的擴張、刺激措施和恢復傳統避險地位而價格走高，無論是多頭還是空頭，市場上大家都需要冷靜一個週末。」