〈貴金屬盤後〉各國政府央行救經濟 黃金自今年低谷回升

週四 (19 日) 交易，黃金期貨價格在前一日跌至今年最低點後溫和收高，係因各國政府和央行採取行動支撐全球經濟，力抗武漢肺炎 (COVID-19) 對經濟的衝擊。

近期全球股市大失血引發倉位強制清算以及美元飆升。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 的市場報告指出，「由於各國政府和央行所有新增的刺激措施，最近債務市場一直處於瘋狂狀態，進一步加劇了貴金屬市場的狂熱，黃金持續震盪波動。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 1.40 美元或 0.09%，收每盎司 1479.30 美元。前一日跌幅超過 3%。

5 月交割的白銀期貨價格上升 36.2 美分或近 3.1%，收每盎司 12.134 美元。前一日下跌 5.8%。

週三稍晚，Fed 宣布一項新貨幣市場共同基金流動性融資機制 (MMLF)，以協助貨幣市場基金滿足家庭和其他投資者的贖回需求。

與此同時，歐洲央行啟動一項新購債計劃，可買進 7500 億歐元 (8200 億美元) 政府和私營債券與商業票據。此外，英國央行調降銀行利率 15 個基點至 0.1%。

在此背景下，週四黃金收盤時，美股指走高。週三美股暴跌，跨資產類別均遭拋售，包括美國公債這類傳統避險工具，且美元需求持續上升。ICE 美元指數在前一日登上 3 年高點後，週四又上升 1.3%。

Zaner Metals 分析師報告指出，「我們確實認為，那些不願意放棄『黃金和白銀終究會獲得避險買盤』的人持續提供黃金緩衝力，但暫時這陣子主要的避險工具 (有時候是唯一的避險工具) 一直是美元，因此我們對貴金屬進一步的漲勢抱持懷疑看法，尤其是黃金和白銀。」

ABN Amro 貴金屬分析師 Georgette Boele 表示，「以更廣的角度來看，投資者對金融市場的恐慌導致他們將開放倉位平倉，且轉移至流動性最強的資產，例如美國公債、美元現金和日圓。」

由於全球經濟放緩，引起市場對實體黃金需求的擔憂，這也拖累了黃金，同時 Cboe 波動率指數 (VIX 指數) 上升到史上高點，美元持續飆漲，這些為金價創造了不利環境。

「我們預期金融市場在未來幾週和幾個月內仍處於避險模式，這將導致美元走強和金價走弱。」

其他金屬商品交易

5 月交割的銅期貨價格上漲 1.6%，收每磅 2.1855 美元。

4 月交割的白金期貨價格下跌 1.4%，收每盎司 596.80 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格上漲 7.7％，收每磅 1529.40 美元。

白金族群金屬公司執行長 R. Michael Jones 認為，中國 COVID-19 新增確診人數已經緩和下來了，購車需求可能很快就會出現，「鈀金價格已經嗅到這一點。」

由於 COVID-19 引起經濟放緩，市場擔憂金屬需求，本月迄今鈀金期貨價格已下跌約 38%。