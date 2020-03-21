橋水基金：財政刺激不到位 美國GDP恐萎縮至少6%

全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates LP) 於週五 (20 日) 警告，美國政府若不採取「重大的」財政或貨幣刺激，那麼美國 GDP 將萎縮 6% 以上。

創辦人達里歐 (Ray Dalio) 曾於週四 (19 日) 表示，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，美國企業虧損恐 4 兆美元，橋水基金高管們週五指出，美國 GDP 恐怕會因為這 4 兆美元的虧損下滑超過 6%。

達里歐認為，政府的刺激規模至少應該達到 1.5 兆至 2 兆美元，並藉由貸款擔保與信貸等金融救濟形式進行。

「我們認為第二季度經濟將受創最嚴峻，經濟活動可能較 2019 年底水平減縮逾 10% 。」

近幾週各國政府為了防堵疫情而採取的封城鎖國措施，嚴重衝擊全球各經濟體，各國央行已盡全力應對疫情帶來的衝擊，此外，美國總統川普週五表示將繼續擴大聯邦支出，直到經濟恢復。

此前橋水基金曾傳出旗下各類基金出現個位數至十位數不等虧損，最大跌幅高達 21%，市場甚至傳出橋水爆倉傳言，不過消息很快就被反駁。

他們估計，美國信貸市場價格反映投資人預估公司債和槓桿貸款損失約 8500 億美元。該公司表示，雖然這個金額少於金融危機期間的損失，但仍將導致放款人縮手。

橋水基金預計，公司現金流缺口將達到 2 兆美元，主要集中在能源、旅遊和休閒產業。如果決策者無法協助彌補這一缺口，那麼公司可能需要大砍 9000 億美元的資本支出、削減回購庫藏股和併購的資金，外加裁員來度過危機。

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