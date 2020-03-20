〈每日外資外匯觀點〉強大的空單回補 正支撐美元漲勢不墜

全球武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數已超過 23 萬例，市場對疫情衝擊經濟的擔憂持續升高，提振美元需求，周四美元指數盤中一度大漲 2%，最高來到 102.86，創下三年來新高，周五亞洲盤交易時間，美元進一步突破 103 後拉回，在 102 附近震盪整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，強大的空頭回補支撐美元走強，為全球資本循環提供資金，目前資本的循環正在逆轉，美國以外市場對美元融資的壓力推升美元指數上漲。

儘管全球央行緊急採取寬鬆政策，近期緊急為市場注入流動性，並加強央行間的貨幣互換額度，但美元融資壓力仍全面加劇，在疫情不確定下，投資者全力拋售可賣資產以換取現金。

Kitco Metals 分析師 Jim Wyckoff 指出，近期動盪的市場已經證明「美元為王」尤其在經濟出現困難的時候，而瘋狂搶奪美元正在使金融市場的混亂持續下去

在全球市場恐慌性拋售所有資產時，流動性危機似乎日益嚴重。外匯資訊網站 Dailyfx 撰文指出，即使聯準會寬鬆工具已用盡，並聯合多家央行支持美元流動性，但是似乎並沒有解決企業對美元流動性的強烈需求。

甚至有分析師認為，市場流動性危機有愈演愈烈的跡象，投資者為了獲取流動性，甚至將美元資產的美債也進行拋售。