〈紐約匯市〉避險需求升溫 美元飆漲至3年高位 英鎊澳幣創多年新低

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，鉅額資金湧入避險美元，週三 (18 日) 美元指數上漲. 45% 至 101.25，觸及 2017 年 4 月以來最高水平。美元在過去兩週內的時間上漲了 5% 以上，創下 2008 年 11 月金融危機以來的單週最高漲幅。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

避險貨幣成功感知到美元走強，穩住漲幅，美元兌日圓上漲 0.34%，守住 108 水平區間，日圓多頭將匯價目標上調於 109 至 111 美元之間；瑞郎也出現類似漲幅，至 0.9598 美元。

紐約資產管理公司 PineBridge Investments 投資級固定收益副總裁 Gunter Seeger 表示：「市場對疫情、油價和工作都相當緊張，這一切皆是美元短缺所造成的」

在急速降息至零利率，並推出新一輪購債計畫後，美國聯準會週二 (17 日) 宣布將恢復 2008 年金融危機期間使用的融資工具，直接為企業和家庭部門提供信用支持，有助直接注資中小企業。

聯準會先後啟動商業票據融資便利機制 (CPFF) 和一級交易商信貸機制 (PDCF) 兩項措施，這也是自金融危機以來，Fed 首次動用此項「特權」

荷蘭合作銀行高級外匯分析師 Jane Foley 表示，「美元走強，可見聯準會採取行動總比沒有來得好，與此同時，市場最關注的焦點還是疫情何時結束。」

美元強漲讓美國以外的經濟體面臨更進一步的壓力，全球各地的貨幣紛紛下跌，各國央行努力維持貨幣市場正常運作，多種貨幣匯價承壓。

英鎊、澳幣和紐幣跌至多年低點，澳幣兌美元跌至 17 年低點 0.5776，紐幣觸及十年低點 0.5841。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

英鎊也跌破 1.19，週三 (18 日) 英鎊兌美元重摔 3.46% 至 1.1633，盤中一度下跌 4% 至 1.1459 美元，為 1985 年以來最低點，逼近 2016 年 10 月「閃電崩盤」的 1.1450 水平，同時低於英國脫歐公投後的匯價。

瑞銀 (UBS) 週一在一份報告中暗示，英鎊兌美元目前的折讓幅度超過 20%，但瑞銀分析師 Dean Turner 和 Thomas Flury 預計，一旦全球經濟企穩，英鎊將反彈。

歐元下滑至隔夜低點 1.0912，由於歐洲債市的波動，令歐元區國家警醒到疫情爆發所需的成本，抑制了歐元漲勢。

義大利、西班牙武漢肺炎 (COVID-19) 死亡人數持續飆升，法國昨日 (17 日) 宣布實施全境封鎖，歐盟各國領袖一致同意，封鎖歐盟邊界 30 天，以減緩武漢肺炎疫情。

德國與許多歐元區外圍國家的公債殖利率之間的價差迅速膨脹。德國 10 年期公債殖利率與希臘公債殖利率之間的價差，從 3 月初的 193 個基點增加到 400 個基點。

義大利已從一個月前的 129 個基點上升到現在的 284 個基點，西班牙從 67 個基點上升到 145 個基點，葡萄牙從 60 個基點上升到 167 個基點。

大華銀行分析師說道：「我們沒想到歐元會突然暴跌，甚至跌至隔夜低點 1.0953，但由於跌幅仍未穩定，我們估計歐元不會跌破下個支撐位 1.0900」。

截至週四 (19 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 101.250。+1.45%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0912 美元。-0.01%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.1633 美元。-3.46%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.5776 美元。-3.71%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4518 加幣。+2.22%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.06 日圓。+0.34%