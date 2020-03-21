需求暴增推升美元 G7將聯手干預？

即使武漢肺炎 (COVID-19) 讓美國基本上進入鎖國狀態，但美元仍然被視為全球最安全、最穩定的貨幣，導致美元需求暴增，自 3 月 9 日觸及 2020 年最低點以來，美元兌一籃子其他貨幣如歐元、英鎊和瑞士法郎全面飆升，漲幅超過 7%。

市場分析師直言，在美元目前已經歷經一波暴漲後，美元的下一個主要風險就是 G7 貨幣干預，因隨著美元的上漲將許多貨幣推向多年低點，許多央行已急於防止進一步的損失。

美元的流動性緊縮：

來自全球各國的強勁需求造成了流動性緊縮，也就是美元短缺，有人擔心這可能會進一步擾亂全球金融市場。

法國興業銀行 (Societe Generale) 策略師 Kit Juckes 在最新一份報告中表示：「全球經濟活動的崩潰讓許多人背負美元債務，但無法籌集到足夠的美元來支應。」

他補充說：「是不是欠美國人錢無關緊要，重點是它們需要美元，而且現在就要。」

這似乎也就是聯準會 (Fed) 週日 (15 日) 與 5 家主要中央銀行推出新的美元貸款換匯額度 (Swap)、以及週四 (19 日) 與其他 9 家中央銀行擴大該計劃的背後主要理由。

Fed 週五 (20 日) 宣布進一步計劃，提高與加拿大銀行、英格蘭銀行、日本銀行、歐洲中央銀行和瑞士國家銀行的美元換匯頻率。

從週一 (23 日) 開始，相對於原有的每週一次，將安排成每天一次，並將至少持續到 4 月底。

紐約人壽經濟學家和多元資產投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示：「大家都已注意到融資市場面臨的問題，為解決這個問題所做的一切努力很重要，各國央行與 Fed 將換匯額度擴大到更多國家，可能會繼續改善貨幣資金有限的局面。」

另外，美元的回升可能給美國大型跨國公司帶來另一個大問題，這些跨國公司已經因為武漢肺炎的大流行，而遭受海外需求下降衝擊業績。

而在當前的強勢美元壓力下，也迫使美國出口商品的價格比外國製造商品的價格更高，因此競爭力也更差。

不過儘管如此，對美元的需求也是一個很好的心理跡象。它代表了全球投資人仍然對美國作為世界主要經濟體和美元作為世界儲備貨幣的地位充滿信心。

西北互助財富管理公司 (Northwestern Mutual Wealth Management Company) 首席投資策略師 Brent Schutte 表示：「美元回升是因為它是一種安全的避風港貨幣，升值也會帶來一些好處。」

也就根據這一點，他說，投資人不必擔心美元會對企業獲利產生太大影響。美元走強也使進口商品對美國消費者而言更便宜。

提供退休年金建議的 Edelman Financial Engines 創始人 Ric Edelman 說：「美國仍然是地球上排名第一的經濟大國。美元和美國國債被認為是世上最健康，其來有自。這是不可避免的，從長遠來看也無害。」

美元後市風險：G7 聯手干預？

不過，部分專家質疑美元能否從目前水平再進一步上漲。

美元可能應該回吐部分漲幅，特別是在其他國家開始意識到它們需要支撐自己的貨幣的時候。

BK Asset Management 外匯策略總經理 Kathy Lien 表示：「美元的主要風險是 G7 貨幣干預。隨著美元的上漲將許多貨幣推向多年低點，從巴西到挪威的中央銀行已急於防止進一步的損失。」

他強調：「很有可能接下來會出現的是全球性協調一致的干預。如果真正發生了，那就一定是賣出美元，而不是買進。」