〈美股早盤〉美國宣布停發全球常態性簽證！三大股指翻紅 美元指數102點高檔盤整

疫情蔓延影響，美國國務院週五 (20 日) 宣布停發全球常態性簽證，而美股在經歷一週大幅波動後，道瓊指數週五 (20 日) 早盤轉跌為升，三大股指全數翻紅，台積電 ADR 則大漲逾 6%，美元指數則繼續在 102 點高檔盤整。

武漢肺炎疫情

加州州長 Gavin Newsom 預估，未來 8 週加州居民確診可能達到 56%，屆時對醫療體系的壓力也將隨之加劇，擔憂疫情加劇，Newsom 週四 (19 日) 頒布禁令，要求全體居民進行居家防疫，僅在必要時才出門。目前加州確診情況僅次於美國紐約州及華盛頓州。

根據約翰霍普金斯大學統計數據，截至週五 (20 日)，全球武漢肺炎確診病例達 24.6 萬例，死亡約 1 萬例，其中美國累計確診已破萬，達到 14250 例，死亡 205 例。

義大利累計確診達 4.1 萬例，死亡 3405 例，伊朗累計確診達 1.8 萬例，死亡 1284 例，西班牙累計確診 1.8 萬例，死亡 833 例，德國累計確診 1.6 萬例，死亡 44 例。

Fed 聯合九大央行救市

Fed 和澳洲、巴西、南韓、墨西哥和新加坡等各國央行個別達成不超過 600 億美元的貨幣互換協議，並和丹麥、挪威、紐西蘭以及澳洲個別達成 300 億美元協議，協議至少維持 6 個月，目的為幫助減輕全球美元市場所面臨的龐大流動性壓力。

Fed 此前已和歐洲、英國、瑞士、加拿大、日本五國央行通過現有換匯協議進行協調，同意將貨幣互換協議定價調降 25 個基點。在各大央行採取行動後，美元匯率自近三年高位下跌。

截至台北時間週五 (20 日)21 時 46 分許：

道瓊指數上漲 129.44 點或 0.64%，暫報 20216.23 點

那斯達克上漲 110.64 點或 1.54%，暫報 7260.58 點

標普 500 上漲 6.64 點或 0.28%，暫報 2416.03 點

費半上漲 37.29 點或 2.78%，暫報 1378.51 點

台積電 ADR 上漲 6.56% 至每股 46.77 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.0011%

紐約輕原油下跌 6.54% 至每桶 23.57 美元

布蘭特原油下跌 3.55% 至每桶 27,46 美元

黃金上漲 0.91% 至每盎司 1492.70 美元

美元指數下跌 0.81% 至 102.765 點

道瓊日線走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

早盤漲逾 1.32%，暫報每股 248.69 美元。

為解決武漢肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的供應問題，蘋果官網針對部分產品頒佈限購令，即日起從 iPhone 11 系列到 iPhone 8、新款 iPad Pro 皆適用每人限購兩部的禁令，新款 MacBook Air 和 Mac mini 一人則限購五台，限購令涵蓋範圍包含大中華區、北美以及歐洲地區。

特斯拉 (TSLA-US)

早盤漲逾 3.69%，暫報每股 443.43 美元。

隨著舊金山市長宣布灣區內 6 郡居民非必要不得外出，特斯拉位於灣區阿拉米達 (Alameda) 郡的超級工廠宣佈於當地時間下週一結束後關閉，影響人數估達上萬人，該公司還將暫時停止紐約工廠作業，內華達州工廠則不受影響。

波音 (BA-US)

早盤漲逾 0.17%，暫報每股 98.02 美元。

路透社引述消息人士稱，波音考慮將雙通道客機工廠停工，利用停工時間在華盛頓州及南卡羅來納州的工廠進行深度清洗，彭博社也報導，波音正在考慮消減股息並裁員，以因應疫情對公司業務的衝擊。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

IndexIQ 首席投資長 Sal Bruno 稱道「市場交易情緒遠超過實際數據，這就是造成波動的原因，我們看到許多股票暴跌，這之中沒有充分理由，僅僅是因為投資人感到恐懼。」

B. Riley FBR 首席全球策略師 Mark Grant 表示：「美元之所以被賣出，部分原因在於擔心加州封城後，其他大州陸續跟進，屆時失業率將急劇上升，使美國陷入衰退或是蕭條間的某個位置。」

對於以美元大量舉債的國家和企業來說，近期美元飆漲可謂一場惡夢，這導致新興市場貨幣出脫更多債券。

NAB 外匯策略主管 Ray Attrill 表示：「政府正在採取各種措施來緩解疫情的穿波速度和侵略性，盡可能降低疫情帶來的經濟衝擊，期望能快速實現經濟復甦。」