救市措施連發未替經濟止血 Fed官員：正在評估更多工具

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）說，美國聯準會 (Fed) 正在評估是否擴大對金融市場干預的範圍，額外措施可能包括重新實施所謂的定期拍賣機制，或是直接購買市政債券。

哈克週三 (18 日) 接受彭博社採訪時說，可能措施包括重新部署所謂的定期標售機制 (Term Auction Facility，TAF) ，Fed 在上次金融危機期間藉此向銀行提供短期貸款，或是直接購買市政債券。

哈克說，TAF 是「我們仍在考慮的一個選項，而且實施起來相對快」。談到干預市政債券市場可能性時他說：「目前還沒有任何決定，但我認為這值得辯論和討論。」

Fed 為了設法維持美國經濟信用流動無虞，承受著龐大壓力，投資人擔心，武漢肺炎疫情大流行可能拖累美國甚至全世界經濟陷入衰退。

Fed 上週日將短期利率一口氣調降 4 碼至近零水準，並推出新一輪購債計畫後，週二又啟動商業票據籌資機制 (Commercial Paper Funding Facility，CPFF)-- 是金融海嘯期間動用的工具，為大企業提供信貸。同日再推出一級交易商信用機制（primary dealer credit facility，PDCF），作為主要交易商的信貸工具。

美國債市波動竄升至金融危機以來的高點。(來源: Bloomnerg)

哈克說，儘管債市行情仍劇烈波動，但流動性條件逐漸好轉。「現在問題在於，我們可以多作些什麼，幫助中小企業和家庭面臨的真實挑戰。哈克今年有貨幣決策投票權。

Fed 或許需要另闢蹊徑

儘管已將實質利率降至近零水準、重啟量化寬鬆，並重新推出金融危機期間使用過的融資機制，利用商業票據幫助美國企業籌措資金，但 Fed 依然面臨著採取更強力措施的呼聲。

主張採取更激進措施的支持者認為， Fed 需要打開閘門，抵禦疫情導致的現金緊張，避免企業倒閉、以及州及地方財務狀況被推向臨界點。眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 週二 (17 日) 透過電話敦促 Fed 主席傑鮑爾探索可能作法，「利用 Fed 職權協助州和地方政府」。

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